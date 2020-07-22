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Архангельская область
Архангельская область
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Власти Поморья мотивируют молодежь на жизнь и работу в своем регионе
Власти Архангельской области видят в числе приоритетных задач мотивацию молодежи на жизнь и работу в своем регионе, сказал глава региона Александр Цыбульский на РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:15
архангельская область
архангельская область
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353
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60
архангельская область

Власти Поморья мотивируют молодежь на жизнь и работу в своем регионе

19:15 22.07.2020
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© Fotolia / BoggyМолодые люди за компьютерами
Молодые люди за компьютерами
© Fotolia / Boggy
АРХАНГЕЛЬСК, 22 июл – РИА Новости. Власти Архангельской области видят в числе приоритетных задач мотивацию молодежи на жизнь и работу в своем регионе, сказал глава региона Александр Цыбульский на встрече с участниками форума "Территория смыслов" в подмосковном Солнечногорске, сообщает региональная пресс-служба.
Форум организован на площадке Мастерской управления "Сенеж" – образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей". Глава Поморья выступил на форуме в качестве приглашенного спикера в формате "Диалог на равных". Одной из тем разговора стало решение проблемы оттока населения.
"Уверен, что проблема номер один во многих регионах сегодня, в том числе и в Архангельской области, это отток молодежи с сельских территорий, из малых городов. Поэтому наша задача – мотивировать молодежь на жизнь и работу в своем регионе, и сейчас мы этим активно занимаемся. Тут есть два направления: показать молодежи перспективу применения своих профессиональных навыков и создать условия для качественной реализации себя вне работы и дома", - приводит пресс-служба слова Цыбульского.
Он подчеркнул, что развитие человеческого капитала является важным фактором формирования новой среды. В этой связи участники встречи затронули тему развития здравоохранения в регионе.
"Больной вопрос – нехватка кадров на селе. Да, мы предлагаем молодому специалисту, который едет работать в глубинку, и жилье, и единовременную выплату по программе "Земский доктор", но это, как показывает практика, не самые сильные аргументы. Мне кажется, гораздо важнее создать условия для профессионального роста, в том числе, сделав акцент на развитие телемедицины. И над этим тоже сейчас работаем", - поделился Цыбульский.
Александр Цыбульский
Вчера, 16:35
Врио главы Архангельской области выступил за объединение с НАО
Как отмечается в сообщении пресс-службы, выступление главы региона в режиме реального диалога с молодежью вызвало большой интерес со стороны участников форума к проблемам и задачам региона. "Безусловно, в последнее время формат коммуникаций представителей власти с населением изменился, стало сложнее проводить личные встречи. Но благодаря современным цифровым технологиям мы можем дотянуться до любого уголка даже такой большой территории, какой является Архангельская область. Социальные сети стали самым быстрым способом связи. Хотим мы или нет, но современная жизнь требует активного использования инструментов цифровых информационных коммуникаций", - подчеркнул Цыбульский.
Форум "Территория смыслов" является крупнейшей образовательной площадкой и собирает около шести тысяч молодых профессионалов из разных сфер деятельности со всей России. В связи с эпидемиологической ситуацией, в 2020 году он проходит в офлайн- и онлайн-форматах.
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