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Число жертв коронавируса в Греции выросло до двухсот человек
Три человека с коронавирусом умерли в Греции за минувшие сутки, общее число скончавшихся достигло 200, сообщила в среду национальная организация общественного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:14
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, греция, в мире

Число жертв коронавируса в Греции выросло до двухсот человек

19:14 22.07.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Три человека с коронавирусом умерли в Греции за минувшие сутки, общее число скончавшихся достигло 200, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.
По ее данным, за сутки выявлены 32 новых случая инфицирования коронавирусом, девять из них обнаружены при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4077 человек.
За минувшие сутки три человека умерли от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 200 человек.
В отделениях интенсивной терапии находятся 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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