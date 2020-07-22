Число жертв коронавируса в Греции выросло до двухсот человек

АФИНЫ, 22 июл - РИА Новости. Три человека с коронавирусом умерли в Три человека с коронавирусом умерли в Греции за минувшие сутки, общее число скончавшихся достигло 200, сообщила в среду национальная организация общественного здравоохранения.

По ее данным, за сутки выявлены 32 новых случая инфицирования коронавирусом, девять из них обнаружены при контроле на въезде в страну. Общее число заразившихся с начала пандемии возросло до 4077 человек.

За минувшие сутки три человека умерли от коронавируса, всего в Греции от COVID-19 умерли 200 человек.

В отделениях интенсивной терапии находятся 10 человек. Ранее в связи с улучшением состояния из отделений интенсивной терапии были выписаны 124 человека, говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.