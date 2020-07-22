Врач из Владимирской области повторно заболел коронавирусом

Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Врач из Врач из Владимирской области в течение двух месяцев повторно заразился коронавирусом, заявил глава региона Владимир Сипягин в соцсетях.

По его словам, угроза заражения COVID-19 в регионе по-прежнему велика, и необходимо соблюдать "все меры осторожности и безопасности".

В Минздраве назвали повторное заражение редким явлением. В ведомстве считают, что это может быть связанно с индивидуальными особенностями иммунной системы.

"Вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", - сказали в министерстве.

Ранее ученые из Германии пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как не знают, насколько силен иммунитет от коронавируса.