https://ria.ru/20200722/1574741254.html
Врач из Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Врач из Владимирской области в течение двух месяцев повторно заразился коронавирусом, заявил глава региона Владимир Сипягин в соцсетях. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:08
2020-07-22T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус в россии
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости.
Врач из Владимирской области
в течение двух месяцев повторно заразился коронавирусом, заявил глава региона Владимир Сипягин
в соцсетях.
По его словам, угроза заражения COVID-19 в регионе по-прежнему велика, и необходимо соблюдать "все меры осторожности и безопасности".
В Минздраве назвали повторное заражение редким явлением. В ведомстве считают, что это может быть связанно с индивидуальными особенностями иммунной системы.
"Вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", - сказали в министерстве.
Ранее ученые из Германии
пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как не знают, насколько силен иммунитет от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.