Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574741254.html
Врач из Владимирской области повторно заболел коронавирусом
Врач из Владимирской области в течение двух месяцев повторно заразился коронавирусом, заявил глава региона Владимир Сипягин в соцсетях. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
https://ria.ru/20200321/1568925173.html
https://ria.ru/20200423/1570413284.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_ea8aa57f2bbb6b066eb59447162e2b21.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_504:0:2552:2048_1400x0_80_0_0_6fe6bc7d1b625bf9234b4725963533bc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии

Врач из Владимирской области повторно заболел коронавирусом

19:08 22.07.2020
2825
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы имени В. В. Виноградова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Врач из Владимирской области в течение двух месяцев повторно заразился коронавирусом, заявил глава региона Владимир Сипягин в соцсетях.
По его словам, угроза заражения COVID-19 в регионе по-прежнему велика, и необходимо соблюдать "все меры осторожности и безопасности".
В Минздраве назвали повторное заражение редким явлением. В ведомстве считают, что это может быть связанно с индивидуальными особенностями иммунной системы.
"Вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом", - сказали в министерстве.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
Ранее ученые из Германии пришли к выводу, что со временем у некоторых переболевших COVID-19 значительно снижается количество антител, что указывает на возможность повторного заражения.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, так как не знают, насколько силен иммунитет от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
001000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Рекомендуем
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Во Владимирской области уточнили данные о повторно заболевшем COVID-19
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Индии рассказали о результатах испытания "Фавипиравира" против COVID-19
Разработка вакцины от коронавируса
Мишустин заявил о безопасности четырех российских вакцин от COVID-19
Разработка вакцины от коронавируса
В ВОЗ сообщили, когда люди получат вакцину от коронавируса
Сотрудник лаборатории проводит тесты на коронавирус
Опровергнут популярный миф о коронавирусе
Коронавирус COVID-19
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 15 миллионов
Министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярев
Свердловский министр умер от коронавируса
Вакцина от коронавируса
Почти 140 тысяч американцев готовы испытать на себе вакцину от COVID-19
Коронавирус COVID-19
Эпидемиолог рассказал об адаптации коронавируса к человеку
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Калифорния вышла на первое место по числу заболевших COVID-19 в США
Коронавирус
Эпидемиолог оценил ситуацию с распространением коронавируса
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Обнаружены эффективные антитела против коронавируса
Мужчина на одной из станций метро Нью-Йорка, США
Ношение масок в Вашингтоне станет обязательным
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Мишустин объяснил, почему не носит маску во время пандемии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния