https://ria.ru/20200722/1574741225.html
Тамбовские волонтеры рассказали губернатору о работе во время пандемии
Тамбовские волонтеры за время пандемии в рамках акции "Мы вместе" доставили нуждающимся более 20 тысяч продуктовых наборов, сообщил в среду РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:08
2020-07-22T19:08
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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общество
ТАМБОВ, 22 июл - РИА Новости. Тамбовские волонтеры за время пандемии в рамках акции "Мы вместе" доставили нуждающимся более 20 тысяч продуктовых наборов, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"На сайте
волонтёры прошли обязательный инструктаж и обучение по мерам безопасности. Добровольцы покупали и доставляли заявителям, которые обратились на горячую линию, продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогали вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. За время реализации проекта "Продуктовая помощь" пенсионерам было доставлено более 20 тысяч продуктовых наборов", - сказал представитель пресс-службы.
Сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с волонтёрами, которых объединила акция "Мы вместе". Добровольцы рассказали губернатору об итогах проделанной работы.
"Реестр добрых дел будет продолжен вне зависимости от пандемии и других процессов. Я крайне признателен вам за помощь и работу, за организацию акции "Мы вместе". Вы являете собой новый тип молодого, современного, созидательного, энергичного человека. Будьте такими и дальше!" - приводит пресс-служба слова Никитина.
Глава региона наградил волонтёров благодарственными письмами администрации региона и нагрудными знаками "За содействие развитию Тамбовской области" за поддержку старшего поколения и вклад в развитие добровольческого движения на Тамбовщине.
В пресс-службе добавили, что добровольцы продолжают осуществлять свою деятельность в ежедневном режиме.