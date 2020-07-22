Тамбовские волонтеры рассказали губернатору о работе во время пандемии

ТАМБОВ, 22 июл - РИА Новости. Тамбовские волонтеры за время пандемии в рамках акции "Мы вместе" доставили нуждающимся более 20 тысяч продуктовых наборов, сообщил в среду РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"На сайте волонтёры прошли обязательный инструктаж и обучение по мерам безопасности. Добровольцы покупали и доставляли заявителям, которые обратились на горячую линию, продукты, лекарства, товары первой необходимости, помогали вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. За время реализации проекта "Продуктовая помощь" пенсионерам было доставлено более 20 тысяч продуктовых наборов", - сказал представитель пресс-службы.

Сегодня глава администрации Тамбовской области Александр Никитин встретился с волонтёрами, которых объединила акция "Мы вместе". Добровольцы рассказали губернатору об итогах проделанной работы.

"Реестр добрых дел будет продолжен вне зависимости от пандемии и других процессов. Я крайне признателен вам за помощь и работу, за организацию акции "Мы вместе". Вы являете собой новый тип молодого, современного, созидательного, энергичного человека. Будьте такими и дальше!" - приводит пресс-служба слова Никитина.

Глава региона наградил волонтёров благодарственными письмами администрации региона и нагрудными знаками "За содействие развитию Тамбовской области" за поддержку старшего поколения и вклад в развитие добровольческого движения на Тамбовщине.