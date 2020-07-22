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Глава Калужской области вручил врачу медаль "За медицинскую доблесть"
Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в среду вручил главному врачу областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:08
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Глава Калужской области вручил врачу медаль "За медицинскую доблесть"

19:07 22.07.2020 (обновлено: 19:08 22.07.2020)
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© Фото : страница Владислава Шапши в FacebookВладислав Шапша
Владислав Шапша
© Фото : страница Владислава Шапши в Facebook
КАЛУГА, 22 июл – РИА Новости. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша в среду вручил главному врачу областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елене Алешиной региональную награду "За медицинскую доблесть", сообщило областное правительство.
Калужская область стала первым российским регионом, учредившим медаль для медицинских работников за проявленное мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Ранее данную награду из рук руководителя области уже получили медработники, активно участвующие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Медаль с номером один была вручена только в среду, поскольку Елена Алешина сама была инфицирована и проходила лечение от COVID-19, говорится в сообщении.
"К сожалению, вы не смогли вместе со всеми получить эту награду. Но все ваши коллеги дружно аплодировали, когда было названо ваше имя", - отметил врио губернатора Владислав Шапша, вручая медаль.
ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
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Елена Алешина поблагодарила руководителя области за учреждение медали, которая, по ее словам, действительно является "серьезной моральной поддержкой для медицинских работников", жизнь которых "настоящий подвиг".
Глава региона подтвердил готовность содействовать дальнейшему развитию медучреждения. В настоящее время в областной инфекционной больнице, входящей в состав центра, работают около 70 врачей, в том числе привлеченных из других медицинских учреждений. За время пандемии новой коронавирусной инфекции в стационаре получили лечение порядка 1700 пациентов.
"Из областного бюджета уже выделено более 60 миллионов рублей на закупку компьютерного томографа. В планах больницы приобретение аппаратов для проведения плазмофореза, современного эндоскопического оборудования, создание на условиях государственно-частного партнерства новой автоматизированной лаборатории, развитие направления по лечению пациентов с острыми пневмониями различного характера", - информирует правительство региона.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Калужская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладислав ШапшаКалужская областьОбщество
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