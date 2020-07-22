Во Владимирской области уточнили данные о повторно заболевшем COVID-19

ВОРОНЕЖ, 22 июл — РИА Новости. В администрации Владимирской области уточнили слова губернатора Владимира Сипягина о медработнике, который якобы дважды заразился коронавирусной инфекцией.
Днем 22 июля глава региона во время прямого эфира в соцсетях заявил, что многие врачи "тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии", а "один из медиков <...> заразился в течение двух месяцев второй раз".
Местные Telegram-каналы написали, что эта информация не соответствует действительности.
"Медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным", — пояснили в обладминистрации.
Всего на территории области зарегистрировали 5333 случая заражения COVID-19. Выздоровели 4774 пациента, умерли 116.
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