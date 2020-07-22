Во Владимирской области уточнили данные о повторно заболевшем COVID-19

"Медицинский работник Владимирской области, о котором упомянул глава региона и имя которого мы не можем назвать в целях сохранения его персональных данных, в первом случае переболел пневмонией с отрицательным результатом теста на коронавирус, а во втором случае заболевания результат теста на новую коронавирусную инфекцию был положительным", — пояснили в обладминистрации.