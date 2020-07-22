Тульские власти ждут роста турпотока после введения кешбэка за отдых

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Введение кешбэка за покупку туров по России увеличит поток туристов в Тульскую область и стимулирует развитие предпринимательских инициатив в сфере туризма, говорится в официальном комментарии областного комитета по развитию туризма, предоставленном РИА Новости.

Ранее, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2019 год, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство приняло решение выделить туристической отрасли дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Сумма возврата составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Позднее Ассоциация туроператоров России ( АТОР ) представила список регионов, где будет реализован предложенный механизм. В него вошла и Тульская область

"Безусловно, это эффективная мера поддержки, которая будет способствовать перераспределению туристических потоков в регионы, вошедшие в программу. Это позволит нам привлечь дополнительных туристов и стимулировать развитие предпринимательских инициатив в этой сфере", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Тульская область в последние годы становится популярным туристическим направлением: только в прошлом году число туристов в регион превысило один миллион. Сегодня область располагает развитой инфраструктурой и готова к приему большого числа гостей. Власти и бизнес ведут системную работу по повышению качества услуг в гостиницах, ресторанах, частных музеях, подчеркивает комитет по развитию туризма.