Тамбовский губернатор высоко оценил новые разработки сотрудников ТГТУ

ТАМБОВ, 22 июл - РИА Новости. Новые технологии и материалы, разрабатываемые специалистами Тамбовского государственного технического университета, будут востребованы производителями высокотехнологичной продукции, считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, Никитин в среду ознакомился с инновационными научными разработками ТГТУ. Ректор вуза Михаил Красняский показал главе региона Центр коллективного пользования научным оборудованием "Получение и применение полифункциональных наноматериалов" и инжиниринговый центр "Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения".
"Глава региона ознакомился с научными направлениями работы ТГТУ, связанными с синтезом углеродных наноструктур и их применением. Ему продемонстрировали образцы композитов на основе углеродных наноструктур, модифицированных эмеральдином. Эти материалы планируется применять в фильтрационных блоках кондиционеров для дезактивации вирусов и бактерий. Кроме того, Никитину показали опытные образцы упрочненных полимерных композитов и способы диагностики их физико-механических свойств на испытательной машине, а также оборудование для исследования термостабильности функциональных материалов и опытные образцы аэрогелей и мезопористого углерода для селективного извлечения различных компонентов из водных сред", - сказал представитель пресс-службы.
Губернатор высоко оценил перспективу использования этих разработок в производстве и поблагодарил руководство и сотрудников университета за организацию научной деятельности и вовлечение в нее студентов.
"Инжиниринговый центр ставит своей основной задачей разработку новых технологий, производство новых материалов, которые обязательно найдут свое применение на практике и будут востребованы производителями высокотехнологичной продукции. Не знаю, символично это или нет, но есть какая-то параллель между этой лабораторией, ее фукционированием, и нашей молодежью. Ведь целевая задача нашей новой молодежной политики – взрастить новые молодые кадры, которые необходимы сегодня нашей Тамбовской области как воздух", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Также губернатор посетил "Фабрику процессов". Это учебная площадка, где практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства осуществляется в интерактивном режиме посредством имитации реальных процессов. Площадка была создана на базе ТГТУ в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" по инициативе АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке администрации региона. В 2020 году на "Фабрике процессов" планируется обучить около 400 сотрудников предприятий региона.