Тамбовский губернатор высоко оценил новые разработки сотрудников ТГТУ

"Глава региона ознакомился с научными направлениями работы ТГТУ, связанными с синтезом углеродных наноструктур и их применением. Ему продемонстрировали образцы композитов на основе углеродных наноструктур, модифицированных эмеральдином. Эти материалы планируется применять в фильтрационных блоках кондиционеров для дезактивации вирусов и бактерий. Кроме того, Никитину показали опытные образцы упрочненных полимерных композитов и способы диагностики их физико-механических свойств на испытательной машине, а также оборудование для исследования термостабильности функциональных материалов и опытные образцы аэрогелей и мезопористого углерода для селективного извлечения различных компонентов из водных сред", - сказал представитель пресс-службы.