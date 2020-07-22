Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область
Тамбовская область
https://ria.ru/20200722/1574740553.html
Тамбовский губернатор высоко оценил новые разработки сотрудников ТГТУ
Новые технологии и материалы, разрабатываемые специалистами Тамбовского государственного технического университета, будут востребованы производителями... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:58
тамбовская область
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:230:4400:2705_1400x0_80_0_0_f4e45b17662a2ebb34ace6eb2aa4ae1b.jpg
https://ria.ru/20200721/1574675246.html
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_0:230:4400:2705_1400x0_80_0_0_f4e45b17662a2ebb34ace6eb2aa4ae1b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_245:0:4156:2933_1400x0_80_0_0_77c430274394ec1748f808942661cebb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148862/90/1488629045_734:0:3667:2933_1400x0_80_0_0_974559ac2285199c97a3d5abcf2c7d55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тамбовская область, общество

Тамбовский губернатор высоко оценил новые разработки сотрудников ТГТУ

18:58 22.07.2020
68
© Fotolia / Sergey LavrentevВид на Тамбов
Вид на Тамбов
© Fotolia / Sergey Lavrentev
ТАМБОВ, 22 июл - РИА Новости. Новые технологии и материалы, разрабатываемые специалистами Тамбовского государственного технического университета, будут востребованы производителями высокотехнологичной продукции, считает глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, Никитин в среду ознакомился с инновационными научными разработками ТГТУ. Ректор вуза Михаил Красняский показал главе региона Центр коллективного пользования научным оборудованием "Получение и применение полифункциональных наноматериалов" и инжиниринговый центр "Новые материалы и технологии гражданского и двойного назначения".
"Глава региона ознакомился с научными направлениями работы ТГТУ, связанными с синтезом углеродных наноструктур и их применением. Ему продемонстрировали образцы композитов на основе углеродных наноструктур, модифицированных эмеральдином. Эти материалы планируется применять в фильтрационных блоках кондиционеров для дезактивации вирусов и бактерий. Кроме того, Никитину показали опытные образцы упрочненных полимерных композитов и способы диагностики их физико-механических свойств на испытательной машине, а также оборудование для исследования термостабильности функциональных материалов и опытные образцы аэрогелей и мезопористого углерода для селективного извлечения различных компонентов из водных сред", - сказал представитель пресс-службы.
Губернатор высоко оценил перспективу использования этих разработок в производстве и поблагодарил руководство и сотрудников университета за организацию научной деятельности и вовлечение в нее студентов.
"Инжиниринговый центр ставит своей основной задачей разработку новых технологий, производство новых материалов, которые обязательно найдут свое применение на практике и будут востребованы производителями высокотехнологичной продукции. Не знаю, символично это или нет, но есть какая-то параллель между этой лабораторией, ее фукционированием, и нашей молодежью. Ведь целевая задача нашей новой молодежной политики – взрастить новые молодые кадры, которые необходимы сегодня нашей Тамбовской области как воздух", - приводит пресс-служба слова Никитина.
Автомобиль скорой помощи
21 июля, 20:18Тамбовская область
Тамбовским медучреждениям передали 13 автомобилей скорой помощи
Также губернатор посетил "Фабрику процессов". Это учебная площадка, где практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства осуществляется в интерактивном режиме посредством имитации реальных процессов. Площадка была создана на базе ТГТУ в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" по инициативе АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" при поддержке администрации региона. В 2020 году на "Фабрике процессов" планируется обучить около 400 сотрудников предприятий региона.
000000
Обсудить 0
Тамбовская областьТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовские волонтеры рассказали губернатору о работе во время пандемии
Тульский кремль. В центре: Успенский собор. Справа: флажок на крыше Никитской башни.
Тульские власти ждут роста турпотока после введения кешбэка за отдых
Участники финала Международного детского вокального конкурса Ты супер!
Выступление победительницы "Ты супер!" набрало 71 млн просмотров
Владислав Шапша
Глава Калужской области вручил врачу медаль "За медицинскую доблесть"
Здание железнодорожного вокзала в Шарье
В Костромской области отремонтировали вокзал 1906 года постройки
Экотуризм
Кешбэк можно будет получить при покупке туров во все регионы
Листы с денежными купюрами
На Тамбовщине нацпроект "Образование" профинансирован на 1 млрд рублей
Вид на гору Арарат и город Ереван.
Посольство России анонсировало вывозной рейс из Еревана
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
Эксперт: Мишустин в докладе перед ГД обозначил ключевые отрасли развития
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G
Сроки внедрения в России сетей 5G не переносятся
Фермерское хозяйство
Свыше 30 пензенских фермеров получили гранты на развитие своих хозяйств
Автомобиль скорой помощи
Тамбовским медучреждениям передали 13 автомобилей скорой помощи
Пульт управления в операторной установке производства водорода
Минэнерго подготовило проект плана развития водородной энергетики
Город Ханты-Мансийск
Югра перешла к первому этапу снятия ограничений по коронавирусу
Михаил Дегтярев
Дегтярев пообещал все свои связи на благо хабаровчан
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния