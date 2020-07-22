В Ираке еще 2706 человек заболели COVID-19

"Минздрав сегодня зарегистрировал 2197 случаев выздоровления, 2706 новых случаев заражения и 92 случая смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 99 865, выздоровели более 67 тысяч пациентов, скончались 4042.

В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.