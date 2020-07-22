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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574740444.html
В Ираке еще 2706 человек заболели COVID-19
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 100 тысячам, более 4 тысяч человек скончались, сообщило в среду министерство... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
абд салам али
коронавирусы
ирак
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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коронавирус covid-19, абд салам али, коронавирусы, ирак, в мире

В Ираке еще 2706 человек заболели COVID-19

18:57 22.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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КАИР, 22 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Ираке приблизилось к 100 тысячам, более 4 тысяч человек скончались, сообщило в среду министерство здравоохранения страны.
"Минздрав сегодня зарегистрировал 2197 случаев выздоровления, 2706 новых случаев заражения и 92 случая смертельного исхода", - сообщило ведомство в ежедневном отчете в Facebook.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования возросло до 99 865, выздоровели более 67 тысяч пациентов, скончались 4042.
В Ираке с марта действует комендантский час, введенный в рамках борьбы с эпидемией коронавируса, приостановлено внутреннее и международное авиасообщение, которое частично возобновляется по распоряжению властей в связи с необходимостью вернуть граждан из-за рубежа.
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На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа). В среду агентство INA сообщило со ссылкой на генерального директора департамента общественного здравоохранения Рияда Абд аль-Амира, что минздрав направил на рассмотрение Высшего комитета вопрос о введении круглосуточного комендантского часа в дни праздника.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Абд Салам АлиКоронавирусыИракВ мире
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