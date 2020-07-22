Кешбэк можно будет получить при покупке туров во все регионы

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Компенсацию в рамках программы стимулирования спроса на турпоездки по РФ в 2020 году туристы смогут получить, отправляясь в путешествия по всем регионам страны, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"В программе примут участие все регионы нашей страны от Калининграда до Владивостока. Поездки в часть регионов, например, в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октября", - сообщила она в телеобращении.
Догузова уточнила, что сумма кешбэка зависит непосредственно от стоимости тура.
Туристу вернется 5 тысяч рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей возврат составит за те туры, которые стоят от 50 до 75 тысяч рублей, 15 тысяч рублей получат те граждане страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тысяч рублей.
Она обратила внимание, что продолжительность поездки при этом должна составлять не менее пяти дней, а предпочтение отдается межрегиональным маршрутам.
"Деньги будут автоматически начисляться на карточку "МИР" в срок до пяти дней. То есть выплату получит непосредственно турист. Те, у кого нет карточки "МИР", смогут быстро и совершенно бесплатно оформить их для покупки тура", - пояснила Догузова.