Кешбэк можно будет получить при покупке туров во все регионы

Туристу вернется 5 тысяч рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей, 10 тысяч рублей возврат составит за те туры, которые стоят от 50 до 75 тысяч рублей, 15 тысяч рублей получат те граждане страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тысяч рублей.