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В Италии пять карабинеров арестовали за наркоторговлю и пытки
Пять итальянских карабинеров заключены под стражу и один помещен под домашний арест по подозрению в злоупотреблении служебным полномочием, участии в торговле... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:47
лоренцо гуэрини
италия
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лоренцо гуэрини, италия, в мире

В Италии пять карабинеров арестовали за наркоторговлю и пытки

18:52 22.07.2020 (обновлено: 21:47 22.07.2020)
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CC BY 2.0 / Bruce Turner / CarabinieriКарабинер на улице в Италии
Карабинер на улице в Италии
CC BY 2.0 / Bruce Turner / Carabinieri
РИМ, 22 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Пять итальянских карабинеров заключены под стражу и один помещен под домашний арест по подозрению в злоупотреблении служебным полномочием, участии в торговле наркотиками, незаконном лишении свободы и применении пыток; их участок в городе Пьяченца помещен под арест.
Как отмечает информационное агентство askanews, фигурантами расследования городской прокуратуры стали 22 человека. Карабинеры отстранены от несения службы.
Инкриминируемые им преступления прокурор Грация Паделла сравнила с итальянским сериалом "Гоморра" о неаполитанской мафии каморра. По ее словам, наиболее тяжелые правонарушения совершены правоохранителями во время весеннего карантина: в частности, карабинеры поставляли наркотики дилерам, лишенным возможности доставать их самостоятельно из-за необходимости сидеть дома.
"Я с трудом могу назвать их карабинерами. В этом участке не происходило ничего законного", - сказала прокурор на пресс-конференции.
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Другие местные СМИ сообщают, что расследование подняло на свет несколько лет криминальной деятельности: сотрудники участка предоставляли защиту наркодилерам за вознаграждение, фальсифицировали данные об арестах или производили незаконные задержания, чтобы показать более высокую статистику по сравнению со своими коллегами. Во время карантина торговцы наркотиками получали от сообщников в погонах документы, дававшие право не подвергаться лишним проверкам на улице.
Не желавшие сотрудничать с военными наркодилеры подвергались избиениям, а у арестованных запрещенные вещества изымались в ходе домашних обысков и снова поступали в продажу.
На расследование отреагировал министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини, в чьем ведении находится корпус карабинеров. Он назвал эпизоды "неприемлемыми и способными запятнать образ всей службы". Командующий карабинерами провинции Пьяченца, в свою очередь, назвал произошедшее "ударом в сердце".
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