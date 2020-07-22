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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200722/1574740267.html
Адреса мегабаков для крупного мусора в МО нанесут на онлайн-карту
Новые мегабаки появятся еще в 11 округах Московской области. После этого адреса площадок нанесут на интерактивную карту. Все анонсы и новости будут размещаться... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:51
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
московская область (подмосковье)

Адреса мегабаков для крупного мусора в МО нанесут на онлайн-карту

18:51 22.07.2020
20
© РИА Новости / Илья ПиталевМусорные контейнеры в пункте сортировки и переработки отходов
Мусорные контейнеры в пункте сортировки и переработки отходов
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новые мегабаки появятся еще в 11 округах Московской области. После этого адреса площадок нанесут на интерактивную карту. Все анонсы и новости будут размещаться на сайте мегабак.рф, сообщил телеканал "360".
Все новые адреса мегабаков будут указаны на сайтах министерства ЖКХ Подмосковья, региональных операторов и самих округов. Основная информация будет размещена на портале проекта. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
"На сайте можно будет узнать о том, какие отходы принимают на площадках, и задать любой интересующий вопрос о проекте", – пояснил Антон Велиховский.
Жители региона смогут безвозмездно сдать крупногабаритный мусор, технику или мебель. Проект поможет избавиться от крупных отходов на придомовых площадках. О реализации проекта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Проект "Мегабак" запустили в тестовом режиме в прошлом году. Первые площадки появились в Рошале и Балашихе. Там есть контейнеры для бытовой техники, бумаги, мебели, одежды, стекла, спила растений, батареек, ламп. Мусор с площадок забирают перерабатывающие предприятия по мере его накопления.
Теперь мегабаки появятся в Истре, Домодедове, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Реутове, Подольске, Сергиевом Посаде и Одинцове.
Объяснять жителям, как правильно пользоваться контейнерами, будут волонтеры.
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