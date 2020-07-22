Адреса мегабаков для крупного мусора в МО нанесут на онлайн-карту

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Новые мегабаки появятся еще в 11 округах Московской области. После этого адреса площадок нанесут на интерактивную карту. Все анонсы и новости будут размещаться на сайте мегабак.рф, сообщил телеканал Новые мегабаки появятся еще в 11 округах Московской области. После этого адреса площадок нанесут на интерактивную карту. Все анонсы и новости будут размещаться на сайте мегабак.рф, сообщил телеканал "360"

Все новые адреса мегабаков будут указаны на сайтах министерства ЖКХ Подмосковья, региональных операторов и самих округов. Основная информация будет размещена на портале проекта. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.

"На сайте можно будет узнать о том, какие отходы принимают на площадках, и задать любой интересующий вопрос о проекте", – пояснил Антон Велиховский.

Жители региона смогут безвозмездно сдать крупногабаритный мусор, технику или мебель. Проект поможет избавиться от крупных отходов на придомовых площадках. О реализации проекта рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Проект "Мегабак" запустили в тестовом режиме в прошлом году. Первые площадки появились в Рошале и Балашихе. Там есть контейнеры для бытовой техники, бумаги, мебели, одежды, стекла, спила растений, батареек, ламп. Мусор с площадок забирают перерабатывающие предприятия по мере его накопления.

Теперь мегабаки появятся в Истре, Домодедове, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Реутове, Подольске, Сергиевом Посаде и Одинцове.