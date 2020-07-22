Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

"Мне кажется, дело уголовное незаконно прекращено, мои заявления там теряются, я буду писать в Генпрокуратуру", - сказал Ляховец в Мосгорсуде, где рассматривались апелляционные жалобы защиты на продление ареста бывшим полицейским.