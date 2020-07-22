https://ria.ru/20200722/1574740166.html
Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова
Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:47
2020-07-22T18:47
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
генеральная прокуратура рф
происшествия
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https://ria.ru/20200715/1574387438.html
Александр Марков
Нет дыма без огня. Убежден что Голунов не так чист как его малюют.
35
Иван Егоров
Возобновить расследование: Хорошее средство защиты - это нападение. Раз решил свои права качать - значит надо снова достать с полки закрытое уголовное дело. Такое бывает только в нашем типа правовом гос-ве. Органы и власть имеют право ошибаться, а отвечать они не обязаны... Нормальненько так.
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, генеральная прокуратура рф, происшествия