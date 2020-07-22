Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574740166.html
Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова
Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:47
денис коновалов
иван голунов
дело журналиста ивана голунова
генеральная прокуратура рф
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564070984_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_48fe704569ebb97835ca7f2f9a10271a.jpg
https://ria.ru/20200715/1574387438.html
Нет дыма без огня. Убежден что Голунов не так чист как его малюют.
35
Возобновить расследование: Хорошее средство защиты - это нападение. Раз решил свои права качать - значит надо снова достать с полки закрытое уголовное дело. Такое бывает только в нашем типа правовом гос-ве. Органы и власть имеют право ошибаться, а отвечать они не обязаны... Нормальненько так.
16
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564070984_0:0:2804:1577_1400x0_80_0_0_48fe704569ebb97835ca7f2f9a10271a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564070984_73:0:2804:2048_1400x0_80_0_0_decab3783060ac64aaea0495849b5001.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564070984_591:0:2639:2048_1400x0_80_0_0_0dc90b46c696704a0debf5db79089525.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис коновалов, иван голунов, дело журналиста ивана голунова, генеральная прокуратура рф, происшествия

Арестованный экс-полицейский хочет возобновления дела Голунова

18:47 22.07.2020
8421
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший начальник УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Экс-начальник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру России возобновить расследование в отношении репортера.
"Мне кажется, дело уголовное незаконно прекращено, мои заявления там теряются, я буду писать в Генпрокуратуру", - сказал Ляховец в Мосгорсуде, где рассматривались апелляционные жалобы защиты на продление ареста бывшим полицейским.
Мосгорсуд в среду отменил постановление районного суда о продлении ареста полицейским и отправил ходатайство следствия на повторное рассмотрение в Басманный суд, установив срок до 1 августа.
Бывшие оперуполномоченные УВД по Западному административному округу Москвы Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник майор Игорь Ляховец по-прежнему в СИЗО, а Денис Коновалов, давший показания на Ляховца и заявивший, что по его указанию подбросил Голунову наркотики, впоследствии был переведен под домашний арест.
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде
15 июля, 14:32
Голунов подал иск на пять миллионов рублей к экс-полицейским
532031610
Обсудить 9
Денис КоноваловИван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваГенеральная прокуратура РФПроисшествия
Популярные комментарии
Нет дыма без огня. Убежден что Голунов не так чист как его малюют.
22 июля, 19:35
АМАлександр Марков
24010010
Возобновить расследование: Хорошее средство защиты - это нападение. Раз решил свои права качать - значит надо снова достать с полки закрытое уголовное дело. Такое бывает только в нашем типа правовом гос-ве. Органы и власть имеют право ошибаться, а отвечать они не обязаны... Нормальненько так.
22 июля, 19:26
Иван Егоров
6000010
Рекомендуем
Александр Винник
Бутина сообщила дату начала суда над Винником
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
Алексей Навальный у здания Симоновского районного суда Москвы. 2 октября 2017
СК предъявил Навальному обвинение в клевете
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году
Баннеры с фотографиями главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко на здании кафе в центре Донецка
СБУ задержала предполагаемого участника убийства Захарченко
Карабинер на улице в Италии
В Италии пять карабинеров арестовали за наркоторговлю и пытки
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Производство препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир
В Индии рассказали о результатах испытания "Фавипиравира" против COVID-19
Автомобиль Следственного комитета РФ
Опубликована переписка жестоко убитой в Москве невесты с подозреваемым
Адвокат Эльман Пашаев (справа) и актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади
Генпрокуратура взяла на контроль дело о ДТП с участием Ефремова
Конфорка газовой плиты
На Украине выросли цены на газ
Американские военные в Ираке
В Ираке атаковали автоколонну с грузом для американских военных
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
Во Владимирской области уточнили данные о повторно заболевшем COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния