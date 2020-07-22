https://ria.ru/20200722/1574740134.html
Бутина сообщила дату начала суда над Винником
Суд над россиянином Александром Винником, находящимся под стражей во Франции, должен состояться 14 сентября, сообщила РИА Новости эксперт рабочей группы по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:47
2020-07-22T18:47
мария бутина
александр винник
татьяна москалькова
франция
происшествия
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франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария бутина, александр винник, татьяна москалькова, франция, происшествия