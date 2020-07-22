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Бутина сообщила дату начала суда над Винником
Суд над россиянином Александром Винником, находящимся под стражей во Франции, должен состояться 14 сентября, сообщила РИА Новости эксперт рабочей группы по... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:47
мария бутина
александр винник
татьяна москалькова
франция
происшествия
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мария бутина, александр винник, татьяна москалькова, франция, происшествия

Бутина сообщила дату начала суда над Винником

18:47 22.07.2020
245
© РИА НовостиАлександр Винник
Александр Винник
© РИА Новости
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Суд над россиянином Александром Винником, находящимся под стражей во Франции, должен состояться 14 сентября, сообщила РИА Новости эксперт рабочей группы по защите прав соотечественников за рубежом при аппарате уполномоченного по правам человека, член ОП Мария Бутина, ссылаясь на данные адвоката россиянина.
"Информацию (о суде над Винником 14 сентября - ред.) получила от адвоката. Я просто веду это дело и общаюсь регулярно с семьей. Он (адвокат - ред.) мне сегодня утром позвонил, сказал, что назначили дату суда, я спросила у него разрешение на публикование этой информации, и он мне его дал",- сказала Бутина РИА Новости.
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Вчера, 15:27
Защита Винника настаивает на незаконности его экстрадиции во Францию
Бутина также сообщила о дате суда федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.
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Мария БутинаАлександр ВинникТатьяна МоскальковаФранцияПроисшествия
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