Бутина сообщила дату начала суда над Винником

"Информацию (о суде над Винником 14 сентября - ред.) получила от адвоката. Я просто веду это дело и общаюсь регулярно с семьей. Он (адвокат - ред.) мне сегодня утром позвонил, сказал, что назначили дату суда, я спросила у него разрешение на публикование этой информации, и он мне его дал",- сказала Бутина РИА Новости.