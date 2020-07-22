Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров

Нгуйен Тхи Динх рассказала, что впервые обрезала волосы в 19 лет, после чего у нее начались сильные головные боли. Родители отвели ее ко врачу, однако назначенное лечение не помогало. Тогда Динх решила больше не посещать парикмахера.

Сейчас ей 83 года, за свою жизнь она больше ни разу не стригла волосы и не мыла их шампунем. Из-за этого они скатались в плотный жгут и стали "похожи на питона", сказала Динх.