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Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
Жительница Вьетнама в течение 64 лет не стригла волосы и отрастила шестиметровую косу. Об этом сообщает телеканал Dunya News. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:44
2020-07-22T20:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вьетнам, в мире