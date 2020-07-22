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Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров
Жительница Вьетнама в течение 64 лет не стригла волосы и отрастила шестиметровую косу. Об этом сообщает телеканал Dunya News. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:05
вьетнам
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
вьетнам, в мире

Женщина не стриглась 64 года и отрастила косу в шесть метров

18:44 22.07.2020 (обновлено: 20:05 22.07.2020)
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© dunyanews.tvЖительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
© dunyanews.tv
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жительница Вьетнама в течение 64 лет не стригла волосы и отрастила шестиметровую косу. Об этом сообщает телеканал Dunya News.
Нгуйен Тхи Динх рассказала, что впервые обрезала волосы в 19 лет, после чего у нее начались сильные головные боли. Родители отвели ее ко врачу, однако назначенное лечение не помогало. Тогда Динх решила больше не посещать парикмахера.
Сейчас ей 83 года, за свою жизнь она больше ни разу не стригла волосы и не мыла их шампунем. Из-за этого они скатались в плотный жгут и стали "похожи на питона", сказала Динх.
© dunyanews.tvЖительница Вьетнама отрастила шестиметровые волосы
Жительница Вьетнама отрастила 6-метровые волосы
© dunyanews.tv
Жительница Вьетнама отрастила шестиметровые волосы
20158374112
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ВьетнамВ мире
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