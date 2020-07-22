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В центре Тихого океана сформировался первый сезонный ураган
Шторм "Дуглас" усилился до урагана - первого в центральной части Тихого океана в этом году, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC). РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:39
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тихий океан, сша, в мире

В центре Тихого океана сформировался первый сезонный ураган

18:39 22.07.2020
1182
© AP Photo / NOAAУраган в Тихом океане
Ураган в Тихом океане
© AP Photo / NOAA
ВАШИНГТОН, 22 июл - РИА Новости. Шторм "Дуглас" усилился до урагана - первого в центральной части Тихого океана в этом году, сообщил Национальный центр США по предупреждению об ураганах (NHC).
Как ожидается, ураган может затронуть американский штат Гавайи на архипелаге в Тихом океане уже на этих выходных.
Скорость ветра в центре урагана составляет около 120 км/ч.
"В последующие день-два ожидается дополнительное усиление", - предупреждает NHC.
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