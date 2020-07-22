Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На телеведущую и блогера Ксению Собчак составили административный протокол о нарушении порядка проведения пикета или массовой акции, ранее ее задержали у здания ФСБ на Лубянке, где неравнодушные собрались в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Анри Цискаришвили.
"Протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования"). В ближайшее время он будет рассмотрен судом", - сказал собеседник агентства.
Данная статья предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.
Собчак, как и еще около 20 человек, задержали на Лубянке 7 июля. По ее словам, на ней была майка со словами поддержки Сафронову, но в пикет она не вставала.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
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