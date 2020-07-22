Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

"Протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования"). В ближайшее время он будет рассмотрен судом", - сказал собеседник агентства.

Данная статья предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.

Собчак, как и еще около 20 человек, задержали на Лубянке 7 июля. По ее словам, на ней была майка со словами поддержки Сафронову, но в пикет она не вставала.