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Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
На телеведущую и блогера Ксению Собчак составили административный протокол о нарушении порядка проведения пикета или массовой акции, ранее ее задержали у здания РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:39
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
ксения собчак
дмитрий рогозин
москва
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200713/1574303951.html
https://ria.ru/20200721/1574664471.html
Задержали ? Молодцы ! Больше не отпускайте.
39
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22
5
москва
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155555/07/1555550709_212:0:2539:1309_1400x0_80_0_0_76871de7fa2672a9b94ab54194db179d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, ксения собчак, дмитрий рогозин, москва, сша, происшествия

Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова

18:39 22.07.2020
1887
© Ксения Собчак \ YoutubeСкриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
© Ксения Собчак \ Youtube
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. На телеведущую и блогера Ксению Собчак составили административный протокол о нарушении порядка проведения пикета или массовой акции, ранее ее задержали у здания ФСБ на Лубянке, где неравнодушные собрались в поддержку советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, сообщил РИА Новости адвокат Анри Цискаришвили.
"Протокол был составлен по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка проведения акции или пикетирования"). В ближайшее время он будет рассмотрен судом", - сказал собеседник агентства.
Данная статья предусматривает штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до 40 часов.
Собчак, как и еще около 20 человек, задержали на Лубянке 7 июля. По ее словам, на ней была майка со словами поддержки Сафронову, но в пикет она не вставала.
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Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу до 6 сентября. Мосгорсуд оставил это решение в силе, защита заявила о намерении обжаловать арест в кассационной инстанции.
По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов
21 июля, 17:15
В ОНК рассказали о пребывании Сафронова в СИЗО
137183126
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОКсения СобчакДмитрий РогозинМоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Задержали ? Молодцы ! Больше не отпускайте.
22 июля, 18:41
ffrolgohom
3900000
Ребёнок ребёнком ))
22 июля, 18:49
Ярослав Погодин
8130100
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