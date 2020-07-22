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В Ираке атаковали автоколонну с грузом для американских военных
Автоколонна с грузом для американского военного контингента в Ираке подверглась нападению на юге страны, сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:36
ирак
сша
в мире
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353
60
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ирак, сша, в мире

В Ираке атаковали автоколонну с грузом для американских военных

18:36 22.07.2020
1883
© Фото : Staff Sgt. Eunique StevensАмериканские военные в Ираке
Американские военные в Ираке
© Фото : Staff Sgt. Eunique Stevens
КАИР, 22 июл - РИА Новости. Автоколонна с грузом для американского военного контингента в Ираке подверглась нападению на юге страны, сообщает информационное агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных службах безопасности.
"Два взрывных устройства сработали на пути следования иракской автоколонны, перевозившей груз в рамках оказания логистической поддержки американским ВС в провинции Ди-Кар", - сообщил агентству источник.
В результате нападения один из автомобилей получил незначительные повреждения, жертв и пострадавших нет, уточняется в сообщении.
За минувшие две недели это уже второе подобное нападение на юге Ирака. Предыдущая аналогичная атака была совершена 11 июля на границе провинций Мутанна и Дивания, когда неизвестные вооруженные люди атаковали колонну с логистическим оборудованием, предназначенным для военнослужащих США. Боевики вынудили колонну остановиться, после чего вывели водителей из грузовиков и подожгли транспортные средства, а затем скрылись в неизвестном направлении.
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