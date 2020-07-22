Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославский областной суд освободил из-под стражи двух бывших сотрудников УФСИН, фигурантов резонансного уголовного дела об избиении осужденных в колонии №1 в Ярославле, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь суда Ольга Козлова.
"Постановлением Ярославского областного суда жалоба адвокатов С. Зиябова и Д. Никитенко удовлетворена, постановление Заволжского районного суда Ярославля от 25.06.2020 о продлении срока содержания под стражей подсудимым Зиябову и Никитенко отменено, они освобождены из-под стражи", - сообщила Козлова.
Сардор Зиябов ранее работал замначальника безопасности исправительной колонии №8, Дмитрий Никитенко – там же, начальником цеха. По данным следствия, оба участвовали в попавшем на видео инциденте избиения осужденных в колонии №1, произошедшем в ноябре 2016 года. Видео опубликовала "Новая газета" в августе 2018 года. По версии следствия, в колонии №1 проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками.
Эпизод был включен в общее уголовное дело об избиениях осужденных в колонии №1 в июне 2017 года. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. Это видео тоже опубликовала "Новая газета" в июле 2018 года. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.