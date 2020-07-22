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Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
Ярославский областной суд освободил из-под стражи двух бывших сотрудников УФСИН, фигурантов резонансного уголовного дела об избиении осужденных в колонии №1 в... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:32
евгений макаров
дело о пытках в ярославской колонии
ярославский областной суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
александр козлов
ярославль
происшествия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евгений макаров, дело о пытках в ярославской колонии, ярославский областной суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр козлов, ярославль, происшествия

Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

18:32 22.07.2020
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© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в фотобанкВорота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
© РИА Новости / Олег Смыслов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Ярославский областной суд освободил из-под стражи двух бывших сотрудников УФСИН, фигурантов резонансного уголовного дела об избиении осужденных в колонии №1 в Ярославле, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь суда Ольга Козлова.
"Постановлением Ярославского областного суда жалоба адвокатов С. Зиябова и Д. Никитенко удовлетворена, постановление Заволжского районного суда Ярославля от 25.06.2020 о продлении срока содержания под стражей подсудимым Зиябову и Никитенко отменено, они освобождены из-под стражи", - сообщила Козлова.
Сардор Зиябов ранее работал замначальника безопасности исправительной колонии №8, Дмитрий Никитенко – там же, начальником цеха. По данным следствия, оба участвовали в попавшем на видео инциденте избиения осужденных в колонии №1, произошедшем в ноябре 2016 года. Видео опубликовала "Новая газета" в августе 2018 года. По версии следствия, в колонии №1 проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками.
Эпизод был включен в общее уголовное дело об избиениях осужденных в колонии №1 в июне 2017 года. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. Это видео тоже опубликовала "Новая газета" в июле 2018 года. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
Статуя Фемиды
29 января, 17:59
Два участника избиения осужденного в Ярославле получили условные сроки
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Евгений МакаровДело о пытках в ярославской колонииЯрославский областной судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Александр КозловЯрославльПроисшествия
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