Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200722/1574739396.html
Третьяковка хочет продолжить проект онлайн-экскурсий и снять третий фильм
Государственная Третьяковская галерея хочет продолжить проект онлайн-экскурсий и снять третий фильм с рассказом о шедеврах музея, заявила РИА Новости директор... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:31
культура
новости культуры
зельфира трегулова
казимир малевич
шнур (сергей шнуров)
константин хабенский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302381_0:117:3225:1931_1400x0_80_0_0_8f5c8e7669abf82ea4e536ccc792add3.jpg
https://ria.ru/20200520/1571746691.html
https://ria.ru/20200722/1574707855.html
https://ria.ru/20200707/1573979927.html
https://ria.ru/20200721/1574619725.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302381_0:117:3225:1931_1400x0_80_0_0_8f5c8e7669abf82ea4e536ccc792add3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302381_248:0:2979:2048_1400x0_80_0_0_d0b2a2aecc5558fab91f2f34db41b191.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/16/1573302381_589:0:2637:2048_1400x0_80_0_0_2683540c61288d07d329b5a38901506a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, зельфира трегулова, казимир малевич, шнур (сергей шнуров), константин хабенский

Третьяковка хочет продолжить проект онлайн-экскурсий и снять третий фильм

18:31 22.07.2020
108
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТретьяковская галерея на Крымском валу
Третьяковская галерея на Крымском валу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея хочет продолжить проект онлайн-экскурсий и снять третий фильм с рассказом о шедеврах музея, заявила РИА Новости директор галереи Зельфира Трегулова.
"У меня есть идея создания третьего фильма. Если наши спонсоры согласятся, то я готова ее реализовать, так как у меня уже сложилось понимание, о чем нужно и можно говорить в третьем фильме. Остается вопрос – с кем. Одна мысль насчет собеседника у меня есть, попробуем додумать, главное, чтобы нашу идею поддержали спонсоры, потому что такое качество изображения, как в первых двух фильмах, требует серьезных вложений", - рассказала директор Третьяковки.
По ее словам, она осталась очень довольна результатами первого фильма-экскурсии с музыкантом Сергеем Шнуровым.
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров во время записи онлайн-экскурсии Третьяковка со Шнуром
20 мая, 19:44Культура
Онлайн-экскурсию Шнурова по Третьяковке посмотрели 700 тысяч человек
"В этот раз я действительно очень довольна тем, что получилось - команда профессионалов сработала на высшем уровне. И то, что работа удалась, говорит и результат в миллион зрительских просмотров. Надеюсь, что второй фильм будет не менее популярным. И мне радостно, что этими двумя фильмами, которые реализованы только благодаря поддержке нашего давнего партнера, Сбербанка, я, наконец-то, реализовала свою давнюю мечту – попробовать новый формат разговора об искусстве", - сообщила она.
Трегулова отметила, что второй фильм про русский авангард в Новой Третьяковке в паре с Константином Хабенским стал серьезным вызовом, так как многие могут начать сравнивать его с первым проектом, например, говорить, что тот был лучше, что формат исчерпывается.
Онлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
Вчера, 12:41Культура
Хабенский и Трегулова расскажут о русском авангарде в Новой Третьяковке
"Но я надеюсь, что второй фильм заинтересует не меньшее количество людей, чем первая экскурсия по залам галереи в Лаврушинском переулке. В новом фильме мы будем говорить о русском авангарде, и начнется показ сразу же с прямого и четкого разговора о потрясающем "Черном квадрате" Казимира Малевича. Второй фильм получился чуть короче, показано будет 9 работ, но, на мой взгляд, о каждой из них получился насыщенный диалог, где стороны обменивались мнениями и прислушивались к точке зрения собеседника. Все было за один день и фактически одним дублем!" - отметила она.
Собеседница агентства сообщила, что на роль ведущего рассматривалось несколько кандидатов, однако окончательный выбор делала не она.
"Все же было принято решение показать второй фильм с другим собеседником, чтобы не было повторения формата такого же диалога. И на этот раз ведущим стал актер Константин Хабенский. Он владелец самого сногсшибательного голоса России, невероятно волшебного тембра! Мне с ним было комфортно работать, нам удалось создать атмосферу живого, непринужденного общения. Более того, так как мы с Константином говорим про работы 1900-19010-х годов, своим внешним видом мы даже делаем небольшую отсылку, намек на то врем", - сказала Трегулова.
Выставка Ненавсегда. 1968-1985 в Третьяковской галерее
7 июля, 08:00Культура
Третьяковка вышла из карантина! Новая выставка — "НЕНАВСЕГДА"
Директор Третьяковки не опасается, что фильмы заменят живое посещение галереи, так как еще огромное количество интереснейших произведений, направлений и эпох были не затронуты в проектах.
"Я неоднократно говорила, что нам нужно вырабатывать иной язык общения со зрителем, одновременно сохраняя опору на подлинное знание и говоря с ним легко, свободно, понятно, но не примитивно. Фильмы не станут конкурентами Третьяковки, наоборот, это наш новый язык общения с посетителями, которых мы по-прежнему ждем в залах музея", - заключила она.
Первая часть "Третьяковка со Шнуром" вышла в апреле, в период пандемии, и была посвящена классике русской живописи из собрания музея, представленной в Лаврушинском переулке. С момента запуска фильм стал лидером по просмотрам проекта "Искусство онлайн". Второй фильм, который выйдет в сети в ближайшие дни, с актером Хабенским расскажет о шедеврах русского авангарда Новой Третьяковки.
Посетители на открытии выставки Предчувствуя ХХ век в Третьяковской галерее.
21 июля, 10:50Культура
Выставка графики Васнецова, Врубеля, Серова открылась в Третьяковке
000000
КультураНовости культурыЗельфира ТрегуловаКазимир МалевичШнур (Сергей Шнуров)Константин Хабенский
Рекомендуем
Онлайн экскурсия Константина Хабенского и Зельфиры Трегуловой по Новой Третьяковке
Хабенский и Трегулова расскажут о русском авангарде в Новой Третьяковке
Кадр из сериала Проклятая
В Сети появились отзывы о фэнтези-сериале "Проклятая"
Сергей Филатов. Две точки на гладкой черной поверхности
В галерее "Триумф" откроется выставка Сергея Филатова
Скульптурная композиция Дед Мазай и зайцы в парке искусств Музеон в Москве
Скульптура "Дед Мазай и зайцы" вернется в "Музеон"
Завалы после пожара внутри Собора Святых Петра и Павла во французском Нанте
Картина Ипполита Фландрена сгорела при пожаре в соборе Нанта
Кадр из трейлера к третьему сезону сериала Корона
Премьеру пятого сезона "Короны" неожиданно перенесли на 2022 год
Скриншот фильма Бейонсе Черный король
Опубликован новый трейлер музыкального фильма Бейонсе "Black is king"
Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер
The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем
Любимова
Российский прокат начнется со светлых фильмов, драмы выйдут ближе к зиме
Турецкая актриса Озге Озпиринчджи
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Депутаты Мосгордумы попросят Собянина поддержать деятелей культуры
Актер Дэвид Бирн
Кинофестиваль в Торонто откроет картина Спайка Ли
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкову оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Руководитель столичного Департамента образования Исаак Калина
Собянин освободил от должности руководителя департамента образования
Протесты в Портленде
Россия направила ноту в Госдеп после нападения на журналистов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния