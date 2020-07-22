Третьяковка хочет продолжить проект онлайн-экскурсий и снять третий фильм

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Государственная Третьяковская галерея хочет продолжить проект онлайн-экскурсий и снять третий фильм с рассказом о шедеврах музея, заявила РИА Новости директор галереи Зельфира Трегулова.

"У меня есть идея создания третьего фильма. Если наши спонсоры согласятся, то я готова ее реализовать, так как у меня уже сложилось понимание, о чем нужно и можно говорить в третьем фильме. Остается вопрос – с кем. Одна мысль насчет собеседника у меня есть, попробуем додумать, главное, чтобы нашу идею поддержали спонсоры, потому что такое качество изображения, как в первых двух фильмах, требует серьезных вложений", - рассказала директор Третьяковки.

По ее словам, она осталась очень довольна результатами первого фильма-экскурсии с музыкантом Сергеем Шнуровым.

"В этот раз я действительно очень довольна тем, что получилось - команда профессионалов сработала на высшем уровне. И то, что работа удалась, говорит и результат в миллион зрительских просмотров. Надеюсь, что второй фильм будет не менее популярным. И мне радостно, что этими двумя фильмами, которые реализованы только благодаря поддержке нашего давнего партнера, Сбербанка, я, наконец-то, реализовала свою давнюю мечту – попробовать новый формат разговора об искусстве", - сообщила она.

Трегулова отметила, что второй фильм про русский авангард в Новой Третьяковке в паре с Константином Хабенским стал серьезным вызовом, так как многие могут начать сравнивать его с первым проектом, например, говорить, что тот был лучше, что формат исчерпывается.

"Но я надеюсь, что второй фильм заинтересует не меньшее количество людей, чем первая экскурсия по залам галереи в Лаврушинском переулке. В новом фильме мы будем говорить о русском авангарде, и начнется показ сразу же с прямого и четкого разговора о потрясающем "Черном квадрате" Казимира Малевича. Второй фильм получился чуть короче, показано будет 9 работ, но, на мой взгляд, о каждой из них получился насыщенный диалог, где стороны обменивались мнениями и прислушивались к точке зрения собеседника. Все было за один день и фактически одним дублем!" - отметила она.

Собеседница агентства сообщила, что на роль ведущего рассматривалось несколько кандидатов, однако окончательный выбор делала не она.

"Все же было принято решение показать второй фильм с другим собеседником, чтобы не было повторения формата такого же диалога. И на этот раз ведущим стал актер Константин Хабенский. Он владелец самого сногсшибательного голоса России, невероятно волшебного тембра! Мне с ним было комфортно работать, нам удалось создать атмосферу живого, непринужденного общения. Более того, так как мы с Константином говорим про работы 1900-19010-х годов, своим внешним видом мы даже делаем небольшую отсылку, намек на то врем", - сказала Трегулова.

Директор Третьяковки не опасается, что фильмы заменят живое посещение галереи, так как еще огромное количество интереснейших произведений, направлений и эпох были не затронуты в проектах.

"Я неоднократно говорила, что нам нужно вырабатывать иной язык общения со зрителем, одновременно сохраняя опору на подлинное знание и говоря с ним легко, свободно, понятно, но не примитивно. Фильмы не станут конкурентами Третьяковки, наоборот, это наш новый язык общения с посетителями, которых мы по-прежнему ждем в залах музея", - заключила она.