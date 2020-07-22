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В подмосковном Красногорске собака покусала семилетнего мальчика
Собака породы хаски, гулявшая во дворе подмосковного Красногорска без намордника, покусала семилетнего мальчика, он доставлен в больницу с множественными... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:31
эльмира хаймурзина
красногорск
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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эльмира хаймурзина, красногорск, происшествия

В подмосковном Красногорске собака покусала семилетнего мальчика

18:31 22.07.2020
732
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Собака породы хаски, гулявшая во дворе подмосковного Красногорска без намордника, покусала семилетнего мальчика, он доставлен в больницу с множественными травмами лица, сообщает глава округа Эльмира Хаймурзина.
"Сегодня в Красногорске на 7-летнего мальчика напала хаски, гулявшая в дворе без намордника. Ребенок госпитализирован в детскую хирургию КГБ №1 с множественными травмами лица, ему оказана первичная помощь, идет подготовка к операции", - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.
По ее словам, в обстоятельствах происшествия разбирается полиция, собака будет направлена на карантин специалистами министерства сельского хозяйства и продовольствия, с хозяйкой работает инспектор полиции.
Полиция
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Эльмира ХаймурзинаКрасногорскПроисшествия
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