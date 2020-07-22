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В Подмосковье потушили пожар на складе
Около 16 часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров на складе, где хранились грузы в Ленинском... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:28
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье потушили пожар на складе

18:19 22.07.2020 (обновлено: 18:28 22.07.2020)
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Около 16 часов понадобилось спасателям, чтобы полностью потушить пожар на площади 1,5 тысячи квадратных метров на складе, где хранились грузы в Ленинском городском округе Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Пожар на складе начался в среду ночью в 00.20 мск, в 03.05 мск было ликвидировано открытое горение, однако на полную ликвидацию ушло около 16 часов.
"В 15.55 пожар полностью ликвидирован на площади 1500 квадратных метров. Причина устанавливается", - сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Как ранее уточнил РИА Новости представитель экстренных служб региона, склад принадлежит ООО "Национальная транспортная компания".
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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