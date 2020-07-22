Мосгорсуд 31 июля приступит к делу сестер Хачатурян

Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 31 июля проведет предварительные слушания по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в суде.

"Предварительные слушания по делу назначены на 31 июля", - сказали в суде. Данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме, на заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего разбирательства, в частности, рассмотрено ходатайство о суде присяжных.

Дело в отношении старших девушек - Ангелины и Крестины - будет рассмотрено Мосгорсудом. Им вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.

Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде. Предварительные слушания назначены на 28 июля. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера.