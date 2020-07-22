Мосгорсуд 31 июля приступит к делу сестер Хачатурян

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 31 июля проведет предварительные слушания по делу двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в суде.
"Предварительные слушания по делу назначены на 31 июля", - сказали в суде. Данная стадия процесса пройдет в закрытом режиме, на заседании будут решены процессуальные вопросы предстоящего разбирательства, в частности, рассмотрено ходатайство о суде присяжных.
Дело в отношении старших девушек - Ангелины и Крестины - будет рассмотрено Мосгорсудом. Им вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору. Данная статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет.
Младшая сестра, которая на момент преступления была несовершеннолетней, будет участвовать в слушании в Бутырском районном суде. Предварительные слушания назначены на 28 июля. Ей наказание в виде лишения свободы в колонии не грозит, суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
13 июля, 15:57Сказано в эфиреАдвокат: сестры Хачатурян невиновны, присяжные их оправдаютАдвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин уверен, что сестры Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца, действовали в состоянии необходимой обороны, и суд присяжных их оправдает. Свою позицию юрист выразил в интервью радио Sputnik.