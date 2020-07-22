Израиль призвал расширить миссию миротворцев ООН в Ливане

"К сожалению, ситуация на сегодня такова, что "Хезболлах" присутствует в южном Ливане, и инструмент, который ООН могла бы использовать, чтобы этого не допустить - неэффективен. Его нужно сделать более эффективным", - добавил он.

Первые 4 тысячи голубых касок были направлены в южный Ливан в 1978 году. Временные силы ООН UNIFIL (ВСООНЛ) продолжают находиться на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны. Треть контингента составляют военнослужащие из стран ЕС.