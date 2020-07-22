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Израиль призвал расширить миссию миротворцев ООН в Ливане
Израиль выступает за продление миссии временных сил ООН на юге Ливана, но считает, что мандат миротворцев должен быть расширен, чтобы быть более эффективным,... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:58
хасан насрулла
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хасан насрулла, мид израиля‎, израиль, ливан, в мире

Израиль призвал расширить миссию миротворцев ООН в Ливане

18:13 22.07.2020 (обновлено: 21:58 22.07.2020)
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CC0 / Almog / Foreign affairs office buildingЗдание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
CC0 / Almog / Foreign affairs office building
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Израиль выступает за продление миссии временных сил ООН на юге Ливана, но считает, что мандат миротворцев должен быть расширен, чтобы быть более эффективным, заявил в среду на онлайн-брифинге официальный представитель МИД Израиля Лиор Хайат.
"Израиль поддерживает продление мандата UNIFIL, но мы считаем необходимыми качественные изменения в том, что касается как ООН и Совет Безопасности приводит в исполнение мандат, который получает UNIFIL в соответствии с резолюцией 1701, позволяющей им эффективно выполнять задачи в южном Ливане. Мы ценим, что страны, которые отправляют миротворцев в миссию, прилагают усилия к тому, чтобы сохранять мир на границе, это и наша задача тоже. Но если у них (миротворцев- ред.) не будет возможности эффективно работать в южном Ливане, включая возможность заходить в те места, которые по нашим данным использует "Хезболлах" для хранения своих арсеналов, если у них не будет возможности присутствовать там, то это значит, что они не будут делать все возможное для сохранения мира на границе", - сказал дипломат.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций
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Ливан направит запрос в СБ ООН о продлении миротворческой миссии
"К сожалению, ситуация на сегодня такова, что "Хезболлах" присутствует в южном Ливане, и инструмент, который ООН могла бы использовать, чтобы этого не допустить - неэффективен. Его нужно сделать более эффективным", - добавил он.
Правительство Ливана 3 июня приняло решение направить запрос в СБ ООН о продлении миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на год.
Лидер ливанского движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявлял о намерениях Израиля и США изменить мандат миротворцев в южном Ливане и дать им право на обыски и досмотры частных владений под предлогом поиска и изъятия оружия. Шиитский лидер заявил о недопустимости подобных действий, так как это будет прямым нарушением частной собственности и прав граждан.
Первые 4 тысячи голубых касок были направлены в южный Ливан в 1978 году. Временные силы ООН UNIFIL (ВСООНЛ) продолжают находиться на юге Ливана в соответствии с резолюцией 1701 СБ ООН, которая положила конец войне с Израилем 2006 года. Совместно с ливанской армией миротворцы контролируют зону в районе границы Ливана с Израилем, которая также называется "голубой линией". В состав UNIFIL входят около 11 тысяч военнослужащих и более 800 гражданских специалистов из 41 страны. Треть контингента составляют военнослужащие из стран ЕС.
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Хасан НасруллаМИД Израиля‎ИзраильЛиванВ мире
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