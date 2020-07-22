ЦИК поддержал идею об увеличении количества наблюдателей на выборах

В принятом законопроекте, теперь уже в законе, тоже увеличено количество наблюдателей таким образом, чтобы на каждый день голосования были возможности назначать, что называется, наблюдателей дополнительных. В общем-то мы поддерживаем и считаем, что при широком общественном наблюдении выборы должны проходить.