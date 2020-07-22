ЦИК поддержал идею об увеличении количества наблюдателей на выборах

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦИК считает, что выборы должны проходить при широком общественном наблюдении, поэтому поддерживает увеличение количества наблюдателей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее сопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод заявил, что считает необходимым увеличить число наблюдателей за избирательным процессом, а также проработать механизмы, исключающие возможность двойного голосования.
В принятом законопроекте, теперь уже в законе, тоже увеличено количество наблюдателей таким образом, чтобы на каждый день голосования были возможности назначать, что называется, наблюдателей дополнительных. В общем-то мы поддерживаем и считаем, что при широком общественном наблюдении выборы должны проходить.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.