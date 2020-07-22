Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574737281.html
ЦИК поддержал идею об увеличении количества наблюдателей на выборах
ЦИК считает, что выборы должны проходить при широком общественном наблюдении, поэтому поддерживает увеличение количества наблюдателей, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T18:02
майя гришина
цик рф
госдума рф
александр брод
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1400x0_80_0_0_5b442d6724db7344681266b6e0bd916a.jpg
https://ria.ru/20200701/1573748672.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_0:121:3076:1851_1400x0_80_0_0_5b442d6724db7344681266b6e0bd916a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_345:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_f1806eba9a2b26b1aaab7dae5f8803a5.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/138373/27/1383732785_1028:0:3076:2048_1400x0_80_0_0_51cfec775acca29b3661469eb27b5898.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майя гришина, цик рф, госдума рф, александр брод, политика

ЦИК поддержал идею об увеличении количества наблюдателей на выборах

18:02 22.07.2020
342
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. ЦИК считает, что выборы должны проходить при широком общественном наблюдении, поэтому поддерживает увеличение количества наблюдателей, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.
Ранее сопредседатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг", член СПЧ Александр Брод заявил, что считает необходимым увеличить число наблюдателей за избирательным процессом, а также проработать механизмы, исключающие возможность двойного голосования.

В принятом законопроекте, теперь уже в законе, тоже увеличено количество наблюдателей таким образом, чтобы на каждый день голосования были возможности назначать, что называется, наблюдателей дополнительных. В общем-то мы поддерживаем и считаем, что при широком общественном наблюдении выборы должны проходить.

Секретарь ЦИКа Майя Гришина
Майя Гришина
секретарь ЦИК
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон с поправками в избирательное законодательство о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно поправкам, формат многодневного голосования в РФ будет распространяться не только на местные, но и на думские выборы. По решению избирательной комиссии, организующей выборы, референдум, голосование на выборах (включая повторное голосование, повторные выборы), референдумах, может проводиться в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней. Подсчет голосов при таком формате волеизъявления будет начинаться сразу после закрытия участков в последний день голосования.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 июля, 17:33Голосование по поправкам в Конституцию
Европейский депутат сравнила организацию голосования в России и Франции
140000
Обсудить 1
Майя ГришинаЦИК РФГосдума РФАлександр БродПолитика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин оценил отчет Мишустина перед Госдумой
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Здание Министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме
Израиль призвал расширить миссию миротворцев ООН в Ливане
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1197
Вячеслав Володин
Володин выступил против двухпартийной системы в России
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы. 26 декабря 2018
Мосгорсуд 31 июля приступит к делу сестер Хачатурян
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Подмосковье потушили пожар на складе
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Мосгордума утвердила соглашение о сотрудничестве с Белгородской облдумой
Таллин
Стало известно, в какие города Прибалтики поедут туристы после пандемии
С-400 Триумф охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
Генерал сравнил принципы системы ПВО Москвы с теми, что были в 1941 году
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
Скриншот видео интервью Ксении Собчак с Константином Богомоловым
Ксению Собчак задержали на акции в поддержку Сафронова
Вокалист группы The Rolling Stones Мик Джаггер
The Rolling Stones выпустили песню 1974 года, записанную с Джимми Пейджем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Самаре возбудили дело в отношении двух полицейских, ударивших мужчину
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния