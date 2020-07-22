https://ria.ru/20200722/1574737160.html
Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Посольство США в Москве пока не возобновляет стандартные визовые процедуры и продолжает выполнять только экстренные запросы, заявил в среду глава американской... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:59
2020-07-22T22:08
коронавирус covid-19
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москва
сша
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4
россия
москва
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, россия, джон салливан, посольство сша в рф, москва, сша, в мире