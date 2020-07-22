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Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Посольство США в Москве пока не возобновляет стандартные визовые процедуры и продолжает выполнять только экстренные запросы, заявил в среду глава американской... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:08
коронавирус covid-19
россия
джон салливан
посольство сша в рф
москва
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус covid-19, россия, джон салливан, посольство сша в рф, москва, сша, в мире

Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам

17:59 22.07.2020 (обновлено: 22:08 22.07.2020)
1089
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Посольство США в Москве пока не возобновляет стандартные визовые процедуры и продолжает выполнять только экстренные запросы, заявил в среду глава американской дипмиссии Джон Салливан.
"Оформление виз, кроме срочных случаев, все еще отложено на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, пока мы не знаем, когда возобновится стандартный процесс оформления виз",- сказал Салливан в видеообращении на странице посольства в Facebook.
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Коронавирус COVID-19РоссияДжон СалливанПосольство США в РФМоскваСШАВ мире
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