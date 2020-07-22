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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574736898.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1197
Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Латвии, общее число выявленных заболевших составило 1197 человек, сообщили на сайте центра контроля и... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:56
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1197

17:56 22.07.2020
218
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 22 июл – РИА Новости. Четыре новых случая коронавируса зафиксировали в Латвии, общее число выявленных заболевших составило 1197 человек, сообщили на сайте центра контроля и профилактики заболеваний.
"За сутки сделано 1613 тестов на COVID-19, выявлено четыре новых случая заболевания", - говорится в сообщении.
Госпитализации пациентов с коронавирусом за последние сутки в Латвии не было, сейчас в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести, отмечают в центре.
Всего с начала пандемии в Латвии сделано 185223 теста, выявлены 1197 инфицированных. Выздоровели 1045 человек, 31 пациент умер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
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