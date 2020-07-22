В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1197

"За сутки сделано 1613 тестов на COVID-19, выявлено четыре новых случая заболевания", - говорится в сообщении.

Госпитализации пациентов с коронавирусом за последние сутки в Латвии не было, сейчас в больницах лечатся два человека с заболеванием средней тяжести, отмечают в центре.