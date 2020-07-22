В Самаре возбудили дело в отношении двух полицейских, ударивших мужчину

САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которые на железнодорожном вокзале Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которые на железнодорожном вокзале Самары ударили мужчину, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.

Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором два человека в полицейской форме ударили мужчину.

По версии следствия, днем 15 июля обвиняемые на железнодорожном вокзале Самары превысили свои должностные полномочия и применили в отношении одного из пассажиров насилие.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения)", - говорится в сообщении.