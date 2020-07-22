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В Самаре возбудили дело в отношении двух полицейских, ударивших мужчину
Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которые на железнодорожном вокзале Самары ударили мужчину, сообщает пресс-служба Приволжского РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:53
следственный комитет россии (ск рф)
самара
происшествия
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2020
РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), самара, происшествия

В Самаре возбудили дело в отношении двух полицейских, ударивших мужчину

17:53 22.07.2020
1271
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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САМАРА, 22 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении двух полицейских, которые на железнодорожном вокзале Самары ударили мужчину, сообщает пресс-служба Приволжского СУ на транспорте СК РФ.
Ранее в социальных сетях было опубликовано видео, на котором два человека в полицейской форме ударили мужчину.
По версии следствия, днем 15 июля обвиняемые на железнодорожном вокзале Самары превысили свои должностные полномочия и применили в отношении одного из пассажиров насилие.
"Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждены уголовные дела в отношении двух сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. Полицейские обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения)", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде. Отмечается, что в настоящее время оба сотрудника полиции уволены за поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, а их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сотрудник полиции
4 июня, 14:04
В Югре пьяный водитель без прав сбил одного полицейского и ударил другого
2123022
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Следственный комитет России (СК РФ)СамараПроисшествия
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