Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200722/1574736548.html
Онлайн-конференция народной артистки России Илзе Лиепа
31 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию народной артистки России, лауреата Государственной премии РФ, балерины Илзе ЛИЕПА.
2020-07-22T17:51
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574736548.jpg?1595429506
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1574736548.jpg?1595429506
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция народной артистки России Илзе Лиепа

17:51 22.07.2020
32
31 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию народной артистки России, лауреата Государственной премии РФ, балерины Илзе ЛИЕПА.
Задать вопрос

27 июля народному артисту СССР Марису Лиепа исполнилось бы 84 года. В ходе встречи его дочь поделится своей историей, а также расскажет о значении балета в современном мире, ведь искусство – это жизнь. Уже 19 лет школы балерины обучают детей и взрослых по авторским программам.
Какие страхи, какая польза, какие открытия ждут того, кто решил прикоснуться к прекрасному? Как повлиял на мир искусства период пандемии?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Швейцария увеличила число стран, по приезде из которых необходим карантин
Города мира. Варшава
Польский суд арестовал экс-директора "Укравтодора"
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Джозеф Салливан на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывших послов иностранных государств президенту РФ Владимиру Путину
Посол США прокомментировал ситуацию с выдачей виз россиянам
Канцлер Германии Ангела Меркель
"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд
Полиция Мальты
На Мальте нашли тело вероятного посредника в деле об убийстве журналистки
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
В Тюменской области на нацпроекты 2020 году выделят более 19 млрд рублей
Мехико, Мексика
Правительство Мексики представило проект пенсионной реформы
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Нижних Сергах последствия паводка ликвидруют более 430 человек
Американские военные в Ираке
В Ираке атаковали автоколонну с грузом для американских военных
Вид на город Тверь
"Шелл Нефть" расширит производство в Тверской области
Легкий многоцелевой вертолет Ансат, представленный на международном аэрокосмическом салоне Paris Air Show 2019 во Франции
Новикомбанк финансирует производство санитарных вертолетов "Ансат"
Листы с денежными купюрами
Тюльганский электромеханический завод получил льготный заем
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Подмосковье потушили пожар на складе
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
В Ираке еще 2706 человек заболели COVID-19
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 21 798
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В МЧС рассказали, как понять, что человек тонет
03:30Минфин планирует довести собираемость налогов в России до 99% в 2024 году
03:29Байден назвал Трампа "первым президентом-расистом" в США
03:20Засуха может погубить сельскохозяйственные культуры в пяти регионах
03:17Роскосмос создаст водородный двигатель для "Ангары"
03:13Эксперты назвали сроки создания нового "ракетного поезда" "Баргузин"
03:07Роспотребнадзор взял пробы воды из-под крана в жилых домах в Калмыкии
03:02ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием в 2025-2026 годах
02:59Палата представителей одобрила демонтаж статуй конфедератов в Капитолии
02:44США осудили удар афганских ВВС, при котором погибли мирные жители
02:28Врач рассказал, какую пищу следует брать с собой во время путешествий
02:16В РПЦ сообщили о кончине 83-летнего митрополита Евлогия
02:11Степанов: остается еще много вопросов по поводу убийства царской семьи
02:09Главы стран смогут прислать запись выступления для трансляции на ГА ООН
02:06Диетолог рассказала, как избавиться от жира на животе
02:02В Техасе появится новый завод Tesla
01:37В аэропорту бельгийского города Льеж произошел пожар
01:36В Бразилии за сутки выявили рекордные 67,8 тысяч случаев COVID-19
01:34В Италии производители сыра побили мировой рекорд
01:25Трамп может потребовать от Китая закрыть другие дипучреждения в США
Лента новостейМолния