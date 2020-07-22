Онлайн-конференция народной артистки России Илзе Лиепа

27 июля народному артисту СССР Марису Лиепа исполнилось бы 84 года. В ходе встречи его дочь поделится своей историей, а также расскажет о значении балета в современном мире, ведь искусство – это жизнь. Уже 19 лет школы балерины обучают детей и взрослых по авторским программам.Какие страхи, какая польза, какие открытия ждут того, кто решил прикоснуться к прекрасному? Как повлиял на мир искусства период пандемии?