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Natura Siberica заявила об угрозе закрытия магазинов
В компании "Первое решение", которая производит косметику под брендом Natura Siberica и другими, прокомментировала судебный иск от дмитровского ООО "Эн+... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:19
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
московская область (подмосковье)
новости компаний - экономика
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https://ria.ru/20200626/1573540869.html
Интересно, а кто оценивал сумму ущерба 4, 5 млрд.руб.?! Что там за такая ценная контора ООО "Эн+", очередные рога и копыта?!
35
похоже на заказное рейдерство. Опять силовики бедолаги решили подлататься.
18
6
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574741189_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_6589a4d8495c319ed3fefeb6e02a563f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), московская область (подмосковье), новости компаний - экономика

Natura Siberica заявила об угрозе закрытия магазинов

17:49 22.07.2020 (обновлено: 19:19 22.07.2020)
18522
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВывеска компании Natura Siberica в Москве
Вывеска компании Natura Siberica в Москве
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В компании "Первое решение", которая производит косметику под брендом Natura Siberica и другими, прокомментировала судебный иск от дмитровского ООО "Эн+ Рециклинг".
Истец требует взыскать с ответчика 4,5 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск 28 июля.

"Официально заявляем, что в отношении нашей компании ведутся неправомерные действия, способные привести к полной остановке нашей деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции".

заявление ООО "Первое решение"
Иск поступил в мае, его основания в материалах пока не указаны.
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Суд в начале июня в качестве обеспечительной меры запретил Роспатенту совершать какие-либо регистрационные действия с брендами ответчика. Под арест попали 65 товарных знаков, в том числе "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, "Добрые травы".
В "Первом решении" сообщили, что истец подал иск после пожара на территории нежилого помещения в Дмитрове, где производитель косметики арендует площади, в результате которого сгорел ангар.
Ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей, но, по заявлению ответчика, первоначально иск подали без каких-либо документов, подтверждающих убытки.
"Спустя два месяца в предварительном судебном заседании расчет убытков так и не был подтвержден документально, "Эн+ Рециклинг" заявило о том, что окончательный расчет и его подтверждение будут представлены позднее", — говорится в заявлении.
Производитель отметил также, что обеспечительные меры негативно влияют на деятельность компании.
"Мы всегда добросовестно и своевременно исполняем свои обязательства, и нет никаких оснований сомневаться в нашей способности исполнить решение суда", — подчеркнули там.
Компания "Первое решение" 8 июля подала в подмосковный арбитражный суд иск к "Эн+ Рециклинг" на сумму более 490 миллионов рублей. Основания иска также пока не сообщаются. Предварительные слушания пройдут 17 августа.
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)Московская область (Подмосковье)Новости компаний - Экономика
Популярные комментарии
Интересно, а кто оценивал сумму ущерба 4, 5 млрд.руб.?! Что там за такая ценная контора ООО "Эн+", очередные рога и копыта?!
22 июля, 18:07
ТЧТатьяна Чувилова
3300002
похоже на заказное рейдерство. Опять силовики бедолаги решили подлататься.
22 июля, 19:36
Александр Шаров
1311003
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