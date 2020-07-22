Natura Siberica заявила об угрозе закрытия магазинов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. В компании "Первое решение", которая производит косметику под брендом Natura Siberica и другими, прокомментировала судебный иск от дмитровского ООО "Эн+ Рециклинг".

Истец требует взыскать с ответчика 4,5 миллиарда рублей. Арбитражный суд Московской области рассмотрит иск 28 июля.

"Официально заявляем, что в отношении нашей компании ведутся неправомерные действия, способные привести к полной остановке нашей деятельности, закрытию косметических производств и сетей магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей и исчезновению с прилавков магазинов доступной и качественной косметической продукции". заявление ООО "Первое решение"

Иск поступил в мае, его основания в материалах пока не указаны.

Суд в начале июня в качестве обеспечительной меры запретил Роспатенту совершать какие-либо регистрационные действия с брендами ответчика. Под арест попали 65 товарных знаков, в том числе "Рецепты бабушки Агафьи", Organic Shop, "Добрые травы".

В "Первом решении" сообщили, что истец подал иск после пожара на территории нежилого помещения в Дмитрове, где производитель косметики арендует площади, в результате которого сгорел ангар.

Ущерб оценили в 4,5 миллиарда рублей, но, по заявлению ответчика, первоначально иск подали без каких-либо документов, подтверждающих убытки.

"Спустя два месяца в предварительном судебном заседании расчет убытков так и не был подтвержден документально, "Эн+ Рециклинг" заявило о том, что окончательный расчет и его подтверждение будут представлены позднее", — говорится в заявлении.

Производитель отметил также, что обеспечительные меры негативно влияют на деятельность компании.

"Мы всегда добросовестно и своевременно исполняем свои обязательства, и нет никаких оснований сомневаться в нашей способности исполнить решение суда", — подчеркнули там.