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Стрельба в Чикаго была конфликтом банд, заявил глава полиции города
Стрельба на похоронах в Чикаго была частью текущего конфликта между бандами, полиция заранее знала о возможной стрельбе и была там, сообщил в среду журналистам... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:48
чикаго
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чикаго, в мире

Стрельба в Чикаго была конфликтом банд, заявил глава полиции города

17:48 22.07.2020
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© AP Photo / Mel EvansПолиция в США
Полиция в США
© AP Photo / Mel Evans
Полиция в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 июл – РИА Новости. Стрельба на похоронах в Чикаго была частью текущего конфликта между бандами, полиция заранее знала о возможной стрельбе и была там, сообщил в среду журналистам глава полиции города Дэвид Браун.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли пришедших на похороны, 15 человек получили ранения. Нападавшие скрылись.
Американский полицейский
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"У нас там было две патрульных машины. У нас была группа реагирования в полном составе в том районе. Мы действуем со всеми похоронами, у которых есть связь с бандами, одинаково", - сказал он.
Пресс-конференцию транслировал телеканал FOX32.
По его словам, в Чикаго около 117 тысяч членов 55 крупных банд, а также 2,5 тысячи их мелких ответвлений и каждый день в городе происходит несколько сотен стычек между представителями разных группировок.
"Что касается предупреждения, то даже если бы его не было, мы подходим ко всем таким похоронам одинаково", - добавил Браун.
Говоря о предупреждении, он сообщил, что у полиции была информация, что человек, которого хоронили в тот день, погиб от стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля.
"Мы расследовали это, и там была связь с бандами, так что мы направили наши силы в соответствии с этим… Стрельба из машины в Чикаго обычно приводит к какому-то возмездию. Речь о круговороте мести, круговороте возмездия, который подпитывает стрельбу и убийства у нас", - пояснил глава полиции города.
По словам главного детектива города Брендана Динихана, мужчина был убит около недели назад в результате конфликта между преступными группами. Нападение на него было связано с более ранним инцидентом со стрельбой. По его словам, природа таких конфликтов затрудняет расследование, потому что и банды не заинтересованы в привлечении полиции, и жители этих районов, которые все знают друг друга и участников конфликтов.
Говоря о возможном вмешательстве присутствовавшей на месте полиции в перестрелку, Браун отметил, что это "главный повод для беспокойства" для него.
"Мы не пуленепробиваемые. И наша стратегия присутствия на месте подразумевает не подвергать сотрудников риску. Они уже изъяли 5000 единиц огнестрельного оружия в этом году с улиц. Каждый обнаруженный при задержании пистолет - это смертельно опасный контакт, в котором мы выжили", - сказал он.
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