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В Нижних Сергах последствия паводка ликвидруют более 430 человек
Уже более 430 человек и порядка 70 единиц техники привлечены к ликвидации последствий подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области, где после паводка... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:47
евгений зиничев
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
свердловская область
происшествия
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евгений зиничев, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, происшествия

В Нижних Сергах последствия паводка ликвидруют более 430 человек

14:59 22.07.2020 (обновлено: 17:47 22.07.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФВ городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
В городе Нижние Серги в Свердловской области ввели режим ЧС из-за паводка
© РИА Новости / МЧС РФ
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Уже более 430 человек и порядка 70 единиц техники привлечены к ликвидации последствий подтопления в городе Нижние Серги Свердловской области, где после паводка объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"К ликвидации последствий ЧС задействованы силы и средства РСЧС в составе 436 человек, 68 единиц техники и 19 плавсредств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в среду в Екатеринбурге глава МЧС России Евгений Зиничев провел выездное координационное совещание, на котором были рассмотрены вопросы аварийно-восстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации в Нижнесергинском районе.
"Безусловно, стихию мы остановить не можем, но мы обязаны всегда готовиться к самому неблагоприятному развитию обстановки, бороться с последствиями непогоды, стараться минимизировать ущерб. Мы должны реагировать на такие ЧС, имея четкий алгоритм действий, начиная от действий диспетчера и выше. Диспетчер должен уметь не только доводить поступающую информацию, но и в случае необходимости принимать решения и до подхода сил РСЧС организовывать работы", - приводит пресс-служба министерства слова Зиничева.
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Подчеркивается, что министр поручил ответственным структурам в кратчайшие сроки восстановить энерго- и газоснабжение для жизнеобеспечения населения Нижнесергинского района. В рамках совещания Зиничев также отметил согласованные действия всех служб региона по ликвидации последствий паводка и призвал сосредоточить максимум усилий на аварийно-восстановительных работах и оказании всесторонней помощи населению.
Глава МЧС акцентировал внимание сил РСЧС на прогнозе Росгидромета: 25 и 26 июля на территории Свердловской области ожидается выпадение осадков от 20 до 40 миллиметров. Переувлажнение почвы может привести к повторному подтоплению территорий. "Прошу руководителей всех уровней обратить на это особое внимание и принять соответствующие меры", - подчеркнул Зиничев.
Глава МЧС России Евгений Зиничев в городе Нижние Серги Свердловской области
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Евгений ЗиничевФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьПроисшествия
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