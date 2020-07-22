В Нижних Сергах последствия паводка ликвидруют более 430 человек

"Безусловно, стихию мы остановить не можем, но мы обязаны всегда готовиться к самому неблагоприятному развитию обстановки, бороться с последствиями непогоды, стараться минимизировать ущерб. Мы должны реагировать на такие ЧС, имея четкий алгоритм действий, начиная от действий диспетчера и выше. Диспетчер должен уметь не только доводить поступающую информацию, но и в случае необходимости принимать решения и до подхода сил РСЧС организовывать работы", - приводит пресс-служба министерства слова Зиничева.