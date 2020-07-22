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Правительство Мексики представило проект пенсионной реформы
Власти Мексики представили проект пенсионной реформы, которая позволит на 40% увеличить средний размер пенсии граждан. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:45
2020-07-22T17:45
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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мексика, в мире
МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости.
Власти Мексики
представили проект пенсионной реформы, которая позволит на 40% увеличить средний размер пенсии граждан.
"Реформа позволит в среднем на 40% увеличить пенсию работникам, это радикальные изменения", - сообщил министр финансов Мексики Артуро Эррера в ходе пресс-конференции в президентском дворце, опубликованной в микроблоге правительства в Twitter.
Помимо увеличения ставки замещения, которая будет варьироваться от 53 до 103% для наименее обеспеченных, важным аспектом пенсионной реформы является снижение минимального трудового стажа для получения пенсии с 25 до 15 лет. Сейчас это требование ограничивает доступ к пенсиям для многих работников неформального сектора экономики, которые уже достигли пенсионного возраста - 60 лет.
Общие взносы в пенсионный фонд вырастут с 6,5 до 15% за счет увеличения взносов работодателя, вклад государства будет направлен на компенсацию доходов наименее обеспеченных граждан.
Глава Координационного совета предпринимателей Карлос Саласар заявил, что реформа улучшит условия жизни для 20 миллионов граждан и попросил конгресс одобрить её. По словам руководителя Политического координационного совета палаты депутатов Марио Дельгадо, реформа пенсий будет безусловным приоритетом законодателей в ходе сентябрьских сессий.