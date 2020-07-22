Правительство Мексики представило проект пенсионной реформы

МЕХИКО, 22 июл - РИА Новости. Власти Власти Мексики представили проект пенсионной реформы, которая позволит на 40% увеличить средний размер пенсии граждан.

"Реформа позволит в среднем на 40% увеличить пенсию работникам, это радикальные изменения", - сообщил министр финансов Мексики Артуро Эррера в ходе пресс-конференции в президентском дворце, опубликованной в микроблоге правительства в Twitter.

Помимо увеличения ставки замещения, которая будет варьироваться от 53 до 103% для наименее обеспеченных, важным аспектом пенсионной реформы является снижение минимального трудового стажа для получения пенсии с 25 до 15 лет. Сейчас это требование ограничивает доступ к пенсиям для многих работников неформального сектора экономики, которые уже достигли пенсионного возраста - 60 лет.

Общие взносы в пенсионный фонд вырастут с 6,5 до 15% за счет увеличения взносов работодателя, вклад государства будет направлен на компенсацию доходов наименее обеспеченных граждан.