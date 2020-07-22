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В Башкирии на тушение лесных пожаров ушел весь запланированный бюджет
Башкирские лесники истратили почти весь запланированный бюджет на 2020 год для тушения лесных пожаров в размере 4 миллионов рублей и запросили из резервного... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T19:35
республика башкортостан
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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республика башкортостан, происшествия

В Башкирии на тушение лесных пожаров ушел весь запланированный бюджет

17:44 22.07.2020 (обновлено: 19:35 22.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиля СалиховаЛесной пожар в окрестностях Уфы
Лесной пожар в окрестностях Уфы
© РИА Новости / Рамиля Салихова
УФА, 22 июл – РИА Новости. Башкирские лесники истратили почти весь запланированный бюджет на 2020 год для тушения лесных пожаров в размере 4 миллионов рублей и запросили из резервного фонда Рослесхоза дополнительные средства, заявил региональный министр лесного хозяйства Марат Шарафутдинов.
Ранее сообщалось, что за истекшую неделю в связи с аномально высокой температурой и прохождением активного грозового фронта по районам Зауралья в лесном фонде Башкирии зарегистрированы 59 лесных пожаров на общей площади 1563 гектара или 56,7% от всего количества лесных пожаров, возникших с начала пожароопасного сезона. Также сообщалось, что из 59 пожаров причиной 51 являются сухие грозы. Кроме того, несколько дней спасатели тушили возгорания на территории заповедника в Бурзянском районе.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара в районе поселка Антипиха в пригороде Читы
20 июля, 11:22
Минлесхоз назвал причину природных пожаров в Башкирии
"На тушение пожаров в Башкирии в этом году было затрачено четыре миллиона рублей — практически весь бюджет, который был запланирован на текущий год. В связи с этим мы запросили из резервного фонда Рослесхоза дополнительные средства на случай, если ситуация с пожарами в осенний период будет обостряться", - заявил министр журналистам.
По его словам, за прошедшие сутки ликвидированы шесть пожаров на территории Абзелиловского, Бурзянского, Белорецкого лесничеств, в том числе был потушен большой пожар площадью более двух тысяч гектаров на территории Башкирского природного заповедника. "Он был ликвидирован вчера, в 21.20. Сегодня с утра был ликвидирован еще один пожар — в Нугушском лесничестве. На данный момент остаются два белорецких пожара. Вчера прошел очередной грозовой фронт. Осадки были локальные. На месте пожара в Белорецком районе осадков не было. И сейчас мы ожидаем очередные возгорания из-за сухих гроз. Завтра мы отправляем на авиаразведку самолет. Также ведётся так называемый космический мониторинг по термоточкам", - пояснил Шарафутдинов.
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Республика БашкортостанПроисшествия
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