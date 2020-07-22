В Башкирии на тушение лесных пожаров ушел весь запланированный бюджет

По его словам, за прошедшие сутки ликвидированы шесть пожаров на территории Абзелиловского, Бурзянского, Белорецкого лесничеств, в том числе был потушен большой пожар площадью более двух тысяч гектаров на территории Башкирского природного заповедника. "Он был ликвидирован вчера, в 21.20. Сегодня с утра был ликвидирован еще один пожар — в Нугушском лесничестве. На данный момент остаются два белорецких пожара. Вчера прошел очередной грозовой фронт. Осадки были локальные. На месте пожара в Белорецком районе осадков не было. И сейчас мы ожидаем очередные возгорания из-за сухих гроз. Завтра мы отправляем на авиаразведку самолет. Также ведётся так называемый космический мониторинг по термоточкам", - пояснил Шарафутдинов.