СК и медики выясняют причину плохого самочувствия детсадовцев в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Следственные органы и медики выясняют причину плохого самочувствия воспитанников детского сада в Следственные органы и медики выясняют причину плохого самочувствия воспитанников детского сада в Ярославле , сообщают в среду СУ СКР по региону и мэрия Ярославля.

Информация об отравлении нескольких воспитанников детского сада №21 в Ярославле появилась в соцсетях и СМИ. По данным портала "Ярньюс", отравились семь детей. Мама одного из малышей написала в социальной сети Facebook, что ее ребенок был "без сил и белый, как лист бумаги", его тошнило и рвало.

"По сообщению СМИ следственными органами… организовано проведение доследственной проверки… Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.

По данным мэрии Ярославля, к медикам обратились трое детей.

"Все, что нам известно, мы сообщили в управление Роспотребнадзора . Мы пригласили соответствующие службы для взятия мазков и для установления причины заболевания. Сейчас по происшествию в детском саду будет проведена проверка и сделаны соответствующие выводы о том, было у детей отравление или ротавирусная инфекция", - цитирует пресс-служба мэрии замдиректора городского департамента образования Елену Ильину.