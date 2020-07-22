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СК и медики выясняют причину плохого самочувствия детсадовцев в Ярославле
Следственные органы и медики выясняют причину плохого самочувствия воспитанников детского сада в Ярославле, сообщают в среду СУ СКР по региону и мэрия... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:43
здоровье - общество
следственный комитет россии (ск рф)
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ярославль
происшествия
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здоровье - общество, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ярославль, происшествия

СК и медики выясняют причину плохого самочувствия детсадовцев в Ярославле

17:43 22.07.2020
367
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июл – РИА Новости. Следственные органы и медики выясняют причину плохого самочувствия воспитанников детского сада в Ярославле, сообщают в среду СУ СКР по региону и мэрия Ярославля.
Информация об отравлении нескольких воспитанников детского сада №21 в Ярославле появилась в соцсетях и СМИ. По данным портала "Ярньюс", отравились семь детей. Мама одного из малышей написала в социальной сети Facebook, что ее ребенок был "без сил и белый, как лист бумаги", его тошнило и рвало.
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"По сообщению СМИ следственными органами… организовано проведение доследственной проверки… Следствием самым тщательным образом будут проверены все факты, изложенные в опубликованном материале, и будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) ответственных лиц", - говорится в сообщении СУ СКР по региону.
По данным мэрии Ярославля, к медикам обратились трое детей.
"Все, что нам известно, мы сообщили в управление Роспотребнадзора. Мы пригласили соответствующие службы для взятия мазков и для установления причины заболевания. Сейчас по происшествию в детском саду будет проведена проверка и сделаны соответствующие выводы о том, было у детей отравление или ротавирусная инфекция", - цитирует пресс-служба мэрии замдиректора городского департамента образования Елену Ильину.
Сообщается, что вся пища, которую давали детям, передана на экспертизу. По решению Роспотребнадзора детский сад могут закрыть на карантин, но только после проверки и подтверждения ротавирусной инфекции, подчеркивают власти.
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Здоровье - ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯрославльПроисшествия
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