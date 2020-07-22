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СМИ: на пляже в Бразилии нашли останки древнего корабля во время отлива
Отлив обнажил останки древнего корабля из дерева и металла на пляже в Бразилии в штате Сан-Паулу, сообщает портал G1. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:41
сан-паулу (штат)
бразилия
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сан-паулу (штат), бразилия, в мире

СМИ: на пляже в Бразилии нашли останки древнего корабля во время отлива

17:41 22.07.2020
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CC BY-SA 2.0 / Almir de Freitas / Baía do SanchoПляж в Бразилии
Пляж в Бразилии
CC BY-SA 2.0 / Almir de Freitas / Baía do Sancho
Пляж в Бразилии. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл – РИА Новости. Отлив обнажил останки древнего корабля из дерева и металла на пляже в Бразилии в штате Сан-Паулу, сообщает портал G1.
Согласно фотографиям, опубликованным изданием, останки напоминают остов большого корабля и лежат у самого берега.
Впервые отдельные детали этого судна обнаружили еще в 2017 году, однако впервые стал виден весь корпус корабля длиной более 50 метров.
Команда специалистов пока не смогла определить, что это за судно. Были подозрения, что это парусник Krestel, затонувший в 1895 году, однако затем это предположение было отвергнуто. Корабль может быть гораздо старше.
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