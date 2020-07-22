https://ria.ru/20200722/1574735627.html
СМИ: на пляже в Бразилии нашли останки древнего корабля во время отлива
Отлив обнажил останки древнего корабля из дерева и металла на пляже в Бразилии в штате Сан-Паулу, сообщает портал G1. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:41
2020-07-22T17:41
сан-паулу (штат)
бразилия
в мире
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https://ria.ru/20200712/1574191615.html
сан-паулу (штат)
бразилия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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сан-паулу (штат), бразилия, в мире