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Ученые нашли пластик в кишечнике глубоководных акул
Британские учёные из Эксетерского университета обнаружили огромное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул, обитающих у... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T22:10
эксетерский университет
открытия - риа наука
великобритания
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РИА Новости
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353
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эксетерский университет, открытия - риа наука, великобритания

Ученые нашли пластик в кишечнике глубоководных акул

17:39 22.07.2020 (обновлено: 22:10 22.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАкула
Акула
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Британские учёные из Эксетерского университета обнаружили огромное количество микрочастиц пластика в кишечнике четырех видов глубоководных акул, обитающих у берегов Великобритании, говорится в пресс-релизе университета.
"В нашем исследовании представлено первое доказательство наличия микрочастиц пластика и антропогенных волокон в организме многих глубоководных акул, живущих в британских водах", - заявил ученый Кристиан Партон из центра экологии и сохранения природы Эксетерского университета.
Ученые Эксетерского университета проверили 46 акул и установили, что у 67% из них были найдены в кишечнике микрочастицы пластика и других синтетических волокон. В ходе исследования было обнаружено в общей сложности 379 частиц. Ученые отмечают, что хотя влияние искусственных микрочастиц на здоровье акул пока неизвестно, находка демонстрирует "повсеместный характер загрязнения пластиком".
"Мы были удивлены найти не только микрочастицы пластика (включая такие использованные предметы личной гигиены, как маски для лица в качестве возможного источника волокон), но и частицы вроде регенерированной целлюлозы, которую можно обычно найти в текстиле и одежде", - говорится в заявлении Партона.
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Исследователи университета отмечают, что микроволокна выделяются при стирке одежды и её утилизации, и они могут попадать в открытое море и опускаться на дно, где обитают акулы. В организм акул синтетические волокна могут поступать вместе с привычной для млекопитающих пищей или через осадок на морском дне. Ученые отмечают, что в кишечнике акул были обнаружены и другие виды синтетических волокон. Многие из этих искусственных микрочастиц были выделены из лесок и рыболовных сетей.
В поле зрения исследовательской группы Эксетерского университета, в которую входили ученые из исследовательской лаборатории "Гринписа", попали такие виды глубоководных акул, как обыкновенная кошачья акула, звездчатая кунья акула, катраны и звездчатая кошачья акула. Особей данных видов можно обнаружить на глубине от 5 до 900 метров, но обычно такие акулы обитают на дне.
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