Польский суд арестовал экс-директора "Укравтодора"

ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак арестован польским судом, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Новака задержали в Польше . Польская генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили, что он был задержан польской стороной по подозрению в коррупции в период руководства " Укравтодором ". Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.

Перед началом судебного заседания в среду Новак заявил журналистам о своей невиновности. "Это политические игры. Я невиновен. Вы прекрасно об этом знаете", - сказал он.

Суд варшавского района Мокотув по представлению прокурора принял решение арестовать Новака на 3 месяца. В случае необходимости срок ареста может быть продлен.

Ранее Новаку были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой и в коррупции. По данным прокуратуры, Новак не признал себя виновным.

Вместе с Новаком по тому же делу были арестованы бывший командир армейского спецподразделения "Гром" Дариуш З. и гданьский предприниматель Яцек П.