https://ria.ru/20200722/1574735168.html
Польский суд арестовал экс-директора "Укравтодора"
Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак арестован польским судом, передает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:34
2020-07-22T17:34
укравтодор
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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укравтодор, польша, украина, в мире
ВАРШАВА, 22 июл – РИА Новости. Бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши, экс-директор украинского предприятия "Укравтодор" Славомир Новак арестован польским судом, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее Новака задержали в Польше
. Польская генеральная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины
сообщили, что он был задержан польской стороной по подозрению в коррупции в период руководства "Укравтодором
". Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в понедельник заявил журналистам, что не исключена выдача Новака украинским властям, так как он является гражданином Украины.
Перед началом судебного заседания в среду Новак заявил журналистам о своей невиновности. "Это политические игры. Я невиновен. Вы прекрасно об этом знаете", - сказал он.
Суд варшавского района Мокотув по представлению прокурора принял решение арестовать Новака на 3 месяца. В случае необходимости срок ареста может быть продлен.
Ранее Новаку были предъявлены обвинения в руководстве организованной преступной группой и в коррупции. По данным прокуратуры, Новак не признал себя виновным.
Вместе с Новаком по тому же делу были арестованы бывший командир армейского спецподразделения "Гром" Дариуш З. и гданьский предприниматель Яцек П.
Известно, что в ноябре 2013 года Новак подал в отставку с поста министра транспорта, строительства и морских дел Польши. В октябре 2016 года он стал главой украинского дорожного агентства "Укравтодор". В сентябре 2019 года он был освобожден от этой должности.