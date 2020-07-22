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Калифорния вышла на первое место по числу заболевших COVID-19 в США
Калифорния вышла на первое место в США по количеству случаев заражения коронавирусом, следует из данных местной газеты Los Angeles Times. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1400x0_80_0_0_65ff6b71b53db35342ddda7a47c1d3cc.jpg
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, калифорния, сша, в мире

Калифорния вышла на первое место по числу заболевших COVID-19 в США

17:32 22.07.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Калифорния вышла на первое место в США по количеству случаев заражения коронавирусом, следует из данных местной газеты Los Angeles Times.
По данным газеты, во вторник число выявленных случаев заражения COVID-19 в штате превысило 409 тысяч. Таким образом, Калифорния обошла по этому показателю Нью-Йорк и вышла на первое место в стране.
В Нью-Йорке, по последним данным минздрава, зафиксированы 407 326 случаев коронавирусной инфекции. В свою очередь Los Angeles Times подсчитал, что в Нью-Йорке зарегистрирован 408 181 случай COVID-19.
В США уже более 3,9 миллиона подтвержденных случаев коронавируса и более 142 тысяч жертв.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗКалифорнияСШАВ мире
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