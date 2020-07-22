https://ria.ru/20200722/1574735013.html
Госавтоинспекция назвала виновника ДТП на юго-востоке Москвы
Виновником ДТП на юго-востоке Москвы, предварительно, является водитель Volkswagen, выехавший на перекресток на красный свет, сообщила столичная... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:32
2020-07-22T17:32
авто
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
2020-07-22T17:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, происшествия