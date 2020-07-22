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Госавтоинспекция назвала виновника ДТП на юго-востоке Москвы
Виновником ДТП на юго-востоке Москвы, предварительно, является водитель Volkswagen, выехавший на перекресток на красный свет, сообщила столичная... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:32
авто
москва
происшествия
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Автомобиль влетел в пешеходов на юго-востоке Москвы. Кадры ДТП
Автомобиль влетел в пешеходов после ДТП в Люблино на юго-востоке Москвы.
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авто, москва, происшествия

Госавтоинспекция назвала виновника ДТП на юго-востоке Москвы

17:32 22.07.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПоследствия ДТП на юго-востоке Москвы
Последствия ДТП на юго-востоке Москвы
© РИА Новости / Антон Денисов
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Последствия ДТП на юго-востоке Москвы
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Виновником ДТП на юго-востоке Москвы, предварительно, является водитель Volkswagen, выехавший на перекресток на красный свет, сообщила столичная Госавтоинспекция.
Ранее стало известно, что в среду на юго-востоке Москвы столкнулись машины Nissan и Volkswagen, в результате ДТП, при котором один из автомобилей вылетел на пешеходный переход, пострадали два человека - пассажир автомобиля Nissan и пешеход.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen совершил выезд на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении в Twitter.
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