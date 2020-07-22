"Альтернатива для Германии" пожаловалась на Меркель в суд

БЕРЛИН, 22 июл — РИА Новости. Правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" (АДГ) подала жалобы в Конституционный суд Германии на правительство и на канцлера Ангелу Меркель из-за их реакции на голосование в парламенте Тюрингии.
Как сообщили в пресс-службе АДГ, члены партии Тино Крупалла и Йорг Мойтен попросили рассмотреть их в ускоренном порядке, чтобы "немедленно устранить нарушения права со стороны правительства и канцлера". Жалобы подаются в рамках процедуры институционального контроля в конституционном праве Германии, которое позволяет контролировать соблюдение основного закона со стороны органов власти.
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Претензии АДГ касаются заявлений канцлера на пресс-конференции 6 февраля текущего года во время ее государственного турне по странам Африки. Тогда Меркель заявила, что результаты выборов премьера Тюрингии (избирается голосованием парламента региона) должны быть пересмотрены.
Глава региона был избран с участием фракции АДГ. Это вызвало скандал в стране и перевыборы. Тогда "Альтернатива" поддержала депутатов партии Меркель "Христианско-демократический союз", и в результате скандала председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщила, что подаст в отставку.
"Тот, кто в качестве главы правительства во время официального государственного визита использует международную сцену, чтобы делегитимировать результат демократических выборов и выступает с запретом коалиции, тот злоупотребляет своим должностным положением и нарушает Основной закон и гарантированные им равные возможности для партий", — заявил Мойтен.
Крупалла добавил, что, в свою очередь, правительство, как считают в партии, распространяет этот "призыв к бойкоту" со стороны партии на официальном сайте, имея в виду расшифровку пресс-конференции.