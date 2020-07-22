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В Таганроге подростка подозревают в убийстве продавца компьютеров
Семнадцатилетнего жителя Таганрога Ростовской области задержали по подозрению в убийстве мужчины, у которого он собирался купить компьютерную технику, сообщили... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:29
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
таганрог
происшествия
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ростовская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, таганрог, происшествия

В Таганроге подростка подозревают в убийстве продавца компьютеров

17:29 22.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОЛГОГРАД, 22 июл – РИА Новости. Семнадцатилетнего жителя Таганрога Ростовской области задержали по подозрению в убийстве мужчины, у которого он собирался купить компьютерную технику, сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону.
По информации ведомства, 19 июля в Таганроге был обнаружен мертвым 26-летний местный житель с огнестрельным ранением груди, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
"В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении особо тяжкого преступления задержан 17-летний житель Таганрога", - сообщили в СК.
По данным следствия, подозреваемый в интернете нашел объявления о продаже компьютерной техники и договорился с продавцов о встрече. Когда они встретились, сообщает СК, молодой человек выстрелил в мужчину. По предварительной версии следствия, подросток не хотел платить за товар.
У подозреваемого дома, отмечает ведомство, изъято предполагаемое орудие убийства.
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