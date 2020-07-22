В Таганроге подростка подозревают в убийстве продавца компьютеров

По информации ведомства, 19 июля в Таганроге был обнаружен мертвым 26-летний местный житель с огнестрельным ранением груди, возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

По данным следствия, подозреваемый в интернете нашел объявления о продаже компьютерной техники и договорился с продавцов о встрече. Когда они встретились, сообщает СК, молодой человек выстрелил в мужчину. По предварительной версии следствия, подросток не хотел платить за товар.