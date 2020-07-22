https://ria.ru/20200722/1574734443.html
В Минздраве объяснили повторное заражение коронавирусом
Повторное заражение коронавирусом - редкое явление, вероятно, оно связано с особенностями иммунной системы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:28
2020-07-22T19:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Повторное заражение коронавирусом - редкое явление, вероятно, оно связано с особенностями иммунной системы, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Ранее сообщалось, что медицинский работник в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией во Владимирской области
.
"Повторное заражение – явление редкое и связано, вероятно, с особенностями иммунной системы конкретного человека",- говорится в сообщении.
Вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому ожидается, что они будут эффективно защищать от заражения вирусом, подчеркнули в Минздраве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.