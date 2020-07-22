Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда

"Незаконно приобрел у директора зоопарка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 150 тысяч рублей самку леопарда… Он перевез животное из Иркутской области в Новороссийск, где в частных домах незаконно содержал его в вольере", - говорится в сообщении.