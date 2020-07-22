https://ria.ru/20200722/1574734255.html
Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда
Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей жителю Новороссийска, незаконно купившему в зоопарке самку леопарда, который является краснокнижным животным, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:27
2020-07-22T17:30
новороссийск
краснодарский край
усть-илимск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_118b9357e76d771746725f93464420d9.jpg
https://ria.ru/20180627/1523535180.html
новороссийск
краснодарский край
усть-илимск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_118b9357e76d771746725f93464420d9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_11abbd281618c6922df1f7eb7b50adf0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_501:0:2501:2000_1400x0_80_0_0_b404795990a34bc2e97a5446ae7dfba1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новороссийск, краснодарский край, усть-илимск, происшествия
СОЧИ, 22 июл – РИА Новости.
Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей жителю Новороссийска
, незаконно купившему в зоопарке самку леопарда, который является краснокнижным животным, сообщает прокуратура Краснодарского края
.
В суде установлено, что в июне 2019 года 23-летний житель Новороссийска был в передвижном зоопарке ООО "Лигер" в городе Усть-Илимске Иркутской области
. Там он незаконно купил краснокнижное животное.
"Незаконно приобрел у директора зоопарка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 150 тысяч рублей самку леопарда… Он перевез животное из Иркутской области в Новороссийск, где в частных домах незаконно содержал его в вольере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных".
"По итогам рассмотрения уголовного дела к виновному лицу, полностью признавшему вину и раскаявшемуся в содеянном, применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.