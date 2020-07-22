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Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда
Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей жителю Новороссийска, незаконно купившему в зоопарке самку леопарда, который является краснокнижным животным, сообщает... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:30
новороссийск
краснодарский край
усть-илимск
происшествия
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РИА Новости
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новороссийск, краснодарский край, усть-илимск, происшествия

Житель Новороссийска заплатит штраф за покупку леопарда

17:27 22.07.2020 (обновлено: 17:30 22.07.2020)
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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СОЧИ, 22 июл – РИА Новости. Суд назначил штраф в 40 тысяч рублей жителю Новороссийска, незаконно купившему в зоопарке самку леопарда, который является краснокнижным животным, сообщает прокуратура Краснодарского края.
В суде установлено, что в июне 2019 года 23-летний житель Новороссийска был в передвижном зоопарке ООО "Лигер" в городе Усть-Илимске Иркутской области. Там он незаконно купил краснокнижное животное.
"Незаконно приобрел у директора зоопарка, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, за 150 тысяч рублей самку леопарда… Он перевез животное из Иркутской области в Новороссийск, где в частных домах незаконно содержал его в вольере", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных".
"По итогам рассмотрения уголовного дела к виновному лицу, полностью признавшему вину и раскаявшемуся в содеянном, применены меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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