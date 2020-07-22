В Тюменской области на нацпроекты 2020 году выделят более 19 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. В Тюменской области на реализацию национальных проектов в 2020 году запланировано выделить более 19 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Итоги реализации региональных проектов в первом полугодии текущего года были обсуждены на совещании в региональном правительстве под председательством губернатора Александра Моора

Как сообщил замглавы региона Владимир Сысоев, на 16 июля 2020 года объём организованных плановых закупок с начала года составил практически 100%. "К контрактованию на 2020 год запланировано 9,6 миллиарда рублей, проторговано уже более 80%, а всего на реализацию национальных проектов в текущем году в Тюменской области запланировано более 19 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении его слова.

Моор обратил внимание участников совещания на то, что финансирование является принципиальным показателем эффективности реализации национальных проектов. "Правительство ставит перед регионами задачу максимально быстро возвращать деньги в экономику. Конечно, если контракт не исполнен, платить не надо. Но там, где уже все сделано, акты о приемке подписаны – проводите оплату незамедлительно", - сказал он.