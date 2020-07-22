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Тюменская область
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В Тюменской области на нацпроекты 2020 году выделят более 19 млрд рублей
В Тюменской области на реализацию национальных проектов в 2020 году запланировано выделить более 19 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:25
тюменская область
александр моор
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353
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александр моор

В Тюменской области на нацпроекты 2020 году выделят более 19 млрд рублей

17:25 22.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
ТЮМЕНЬ, 22 июл - РИА Новости. В Тюменской области на реализацию национальных проектов в 2020 году запланировано выделить более 19 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Итоги реализации региональных проектов в первом полугодии текущего года были обсуждены на совещании в региональном правительстве под председательством губернатора Александра Моора.
Как сообщил замглавы региона Владимир Сысоев, на 16 июля 2020 года объём организованных плановых закупок с начала года составил практически 100%. "К контрактованию на 2020 год запланировано 9,6 миллиарда рублей, проторговано уже более 80%, а всего на реализацию национальных проектов в текущем году в Тюменской области запланировано более 19 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении его слова.
Моор обратил внимание участников совещания на то, что финансирование является принципиальным показателем эффективности реализации национальных проектов. "Правительство ставит перед регионами задачу максимально быстро возвращать деньги в экономику. Конечно, если контракт не исполнен, платить не надо. Но там, где уже все сделано, акты о приемке подписаны – проводите оплату незамедлительно", - сказал он.
Губернатор Тюменской области Александр Моор
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На совещании также рассмотрели стратегию взаимодействия профильных департаментов с руководителями федеральных проектов по вопросам корректировки параметров региональных проектов Тюменской области до 2030 года в части показателей, результатов и финансирования. Глава региона поручил кураторам региональных проектов активно включиться в работу по формированию прогнозов развития региона до 2030 года, определению общественно значимых результатов от реализации проектов и возможности их достижения в будущем.
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Тюменская областьАлександр Моор
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