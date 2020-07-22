В Москве восстановили движение, перекрывавшееся из-за бесхозной сумки

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения транспорта по Ильинке возле дома №12/2 из-за подозрительного предмета. По данным источника РИА Новости, это бесхозная сумка. Место происшествия было оцеплено, туда вызвали кинологов. Позднее отмечалось, что специалисты силовых структур обезвредили при помощи водяной пушки подозрительный предмет, его остатки увезли на исследование.