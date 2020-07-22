В Москве восстановили движение, перекрывавшееся из-за бесхозной сумки

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Движение в районе улицы Ильинка в центре Москвы, которое было перекрыто из-за подозрительного предмета, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.
Ранее столичный департамент транспорта сообщил о перекрытии движения транспорта по Ильинке возле дома №12/2 из-за подозрительного предмета. По данным источника РИА Новости, это бесхозная сумка. Место происшествия было оцеплено, туда вызвали кинологов. Позднее отмечалось, что специалисты силовых структур обезвредили при помощи водяной пушки подозрительный предмет, его остатки увезли на исследование.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы
Автомобили экстренных служб недалеко от места обнаружения подозрительного предмета в центре Москвы
"Движение восстановлено. Идет уборка пешеходной зоны", - говорится в сообщении.