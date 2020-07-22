Володин выступил против двухпартийной системы в России

"Я позволю себе не согласиться с тем, что здесь предлагается. Когда речь идет о двухпартийной системе и в пример приводят Соединенные Штаты Америки, это, если хотите, взгляд в прошлое. Посмотрите, к чему привела двухпартийная система в Соединенных Штатах Америки: общество раздираемо конфликтами, элиты раскололись", - сказал Володин.

"Почему это было сделано? Потому что в те годы стали побеждать коммунистическая партия, партия трудящихся. Они стали получать большинство, и было сделано все для того, чтобы победить социалистическую угрозу. Именно так они для себя восприняли выбор граждан США", - пояснил Володин.

"Давайте смотреть в будущее и исходить из наших национальных интересов, из интересов наших граждан, предоставив им возможность выбора. А какой будет выбор, сколько будет партий, исходя из нашей конституции, законов, в любом случае не может быть меньше двух. А учитывая, что в зале яркие политики, да и вне здания Государственной Думы есть те, кто себя пробует, явно у нас в этом недостатка не будет. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте думать о работе и о решении тех проблем, с которыми наша страна и граждане столкнулись, а тему выборов и партий оставим на то время, когда войдем в избирательную кампанию и уж тогда душу отведем", - заключил председатель.