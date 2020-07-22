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Володин выступил против двухпартийной системы в России
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против двухпартийной системы в РФ, по его мнению, это будет "взглядом в прошлое". РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:24
россия
лдпр
госдума рф
вячеслав володин
политика
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РИА Новости
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россия, лдпр, госдума рф, вячеслав володин, политика

Володин выступил против двухпартийной системы в России

17:24 22.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против двухпартийной системы в РФ, по его мнению, это будет "взглядом в прошлое".
Ранее на пленарном заседании лидер ЛДПР в очередной раз высказался за установление в России двухпартийной системы.
"Я позволю себе не согласиться с тем, что здесь предлагается. Когда речь идет о двухпартийной системе и в пример приводят Соединенные Штаты Америки, это, если хотите, взгляд в прошлое. Посмотрите, к чему привела двухпартийная система в Соединенных Штатах Америки: общество раздираемо конфликтами, элиты раскололись", - сказал Володин.
Он отметил, что ранее в США была многопартийная система, базирующаяся минимум на четырех партиях, но в конце 40-50-х годов прошлого века их "зачистили".
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"Почему это было сделано? Потому что в те годы стали побеждать коммунистическая партия, партия трудящихся. Они стали получать большинство, и было сделано все для того, чтобы победить социалистическую угрозу. Именно так они для себя восприняли выбор граждан США", - пояснил Володин.
"Давайте смотреть в будущее и исходить из наших национальных интересов, из интересов наших граждан, предоставив им возможность выбора. А какой будет выбор, сколько будет партий, исходя из нашей конституции, законов, в любом случае не может быть меньше двух. А учитывая, что в зале яркие политики, да и вне здания Государственной Думы есть те, кто себя пробует, явно у нас в этом недостатка не будет. Поэтому, уважаемые коллеги, давайте думать о работе и о решении тех проблем, с которыми наша страна и граждане столкнулись, а тему выборов и партий оставим на то время, когда войдем в избирательную кампанию и уж тогда душу отведем", - заключил председатель.
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