Туркмения получила в ВТО статус наблюдателя

АШХАБАД, 22 июл - РИА Новости. Туркмения получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщает в среду МИД республики.

"Двадцать второго июля 2020 года в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на статус наблюдателя в организации", - говорится на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.

Ашхабад на заседании представлял постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН в Женеве Атагельды Халджанов, а также в режиме онлайн - представители МИД Туркменистана, министерства торговли и внешнеэкономических связей и министерства финансов и экономики.

Выступая на заседании Халджанов проинформировал участников Генерального совета ВТО об истоках процесса туркменского присоединения к организации, в частности о новаторской политике реализации внешнеэкономической деятельности Туркменистана.

"Обретение страной статуса наблюдателя в ВТО призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи. Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию", - подчеркнул дипломат.

"После обсуждения страны-участницы Генерального совета ВТО единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации. В настоящее время 164 государства являются членами ВТО. 24 страны имеют статус наблюдателя в этой организации. Туркменистан стал 25-й страной в статусе наблюдателя", - отмечается в сообщении МИД Туркмении.