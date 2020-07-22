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Туркмения получила в ВТО статус наблюдателя
Туркмения получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщает в среду МИД республики. РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:22
2020-07-22T17:22
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РИА Новости
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еврокомиссия, всемирная торговая организация (вто), гурбангулы бердымухамедов, туркмения, женева (город), ашхабад, оон, в мире
АШХАБАД, 22 июл - РИА Новости. Туркмения
получила статус наблюдателя во Всемирной торговой организации, сообщает в среду МИД республики.
"Двадцать второго июля 2020 года в штаб-квартире Всемирной торговой организации в Женеве состоялось очередное заседание Генерального совета ВТО, в ходе которого была рассмотрена заявка Туркменистана на статус наблюдателя в организации", - говорится на сайте туркменского внешнеполитического ведомства.
Ашхабад
на заседании представлял постоянный представитель Туркменистана при отделении ООН
в Женеве Атагельды Халджанов, а также в режиме онлайн - представители МИД Туркменистана, министерства торговли и внешнеэкономических связей и министерства финансов и экономики.
Выступая на заседании Халджанов проинформировал участников Генерального совета ВТО об истоках процесса туркменского присоединения к организации, в частности о новаторской политике реализации внешнеэкономической деятельности Туркменистана.
"Обретение страной статуса наблюдателя в ВТО призвано способствовать динамичному развитию национальной экономики Туркменистана, укреплять позиции во внешней торговле, осуществлять многостороннее сотрудничество, привлекать инвестиции из-за рубежа и развивать международные торговые связи. Это также касается разработки коммерческих и торговых стратегий, включая их успешную реализацию", - подчеркнул дипломат.
"После обсуждения страны-участницы Генерального совета ВТО единогласно приняли решение о присвоении Туркменистану статуса наблюдателя в организации. В настоящее время 164 государства являются членами ВТО. 24 страны имеют статус наблюдателя в этой организации. Туркменистан стал 25-й страной в статусе наблюдателя", - отмечается в сообщении МИД Туркмении.
Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят в январе 2011 года тогдашним главой Еврокомиссии
Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад он предложил Гурбангулы Бердымухамедову
подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию.