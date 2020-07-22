https://ria.ru/20200722/1574733811.html
Медик во Владимирской области повторно заразился коронавирусом
Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T17:20
2020-07-22T21:54
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владимирская область
общество
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https://ria.ru/20200722/1574720326.html
Eugene Shilkin
Ой, а я та за свои 40 с хвостиком сколько раз переболел ОРВИ и гриппом, всякими простудами и т.п.! Опять страх нагнетают.
104
Мятные Лапки
К сентябрю готовят...Опять повсеместно масочно-пропускной иначе не ввести.Все должны быть в группе риска,даже переболевшие и с иммунитетом.Так что пример готов.
98
6
владимирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7cda261f0e2e925441e7a4e46e0d8d84.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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