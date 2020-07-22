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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200722/1574733811.html
Медик во Владимирской области повторно заразился коронавирусом
Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T21:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир сипягин
коронавирусы
владимирская область
общество
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Ой, а я та за свои 40 с хвостиком сколько раз переболел ОРВИ и гриппом, всякими простудами и т.п.! Опять страх нагнетают.
104
К сентябрю готовят...Опять повсеместно масочно-пропускной иначе не ввести.Все должны быть в группе риска,даже переболевшие и с иммунитетом.Так что пример готов.
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569175959_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7cda261f0e2e925441e7a4e46e0d8d84.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир сипягин, коронавирусы, владимирская область, общество

Медик во Владимирской области повторно заразился коронавирусом

17:20 22.07.2020 (обновлено: 21:54 22.07.2020)
27765
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
Пробирка с тестом на коронавирус в медицинской лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВОРОНЕЖ, 22 июл — РИА Новости. Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусной инфекцией. Об этом в социальных сетях рассказал губернатор региона Владимир Сипягин.
"Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом. Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз", — сказал он.
По словам губернатора, угроза заражения COVID-19 в регионе по-прежнему велика, и необходимо соблюдать "все меры осторожности и безопасности".
Всего на территории области зарегистрированы 5333 случая заражения COVID-19. Выздоровели 4774 пациента, умерли 116.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир СипягинКоронавирусыВладимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Ой, а я та за свои 40 с хвостиком сколько раз переболел ОРВИ и гриппом, всякими простудами и т.п.! Опять страх нагнетают.
22 июля, 18:21
Eugene Shilkin
60610136
К сентябрю готовят...Опять повсеместно масочно-пропускной иначе не ввести.Все должны быть в группе риска,даже переболевшие и с иммунитетом.Так что пример готов.
22 июля, 18:15
Мятные Лапки
69302222
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