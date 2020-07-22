Медик во Владимирской области повторно заразился коронавирусом

"Многие врачи, работающие в системе здравоохранения, с большим опытом работы тоже пострадали от коронавируса и от пневмонии, которая является таким боковым эффектом. Один из медиков, по информации, которую я получил, заразился в течение двух месяцев второй раз", — сказал он.