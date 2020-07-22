https://ria.ru/20200722/1574733735.html
Российский прокат начнется со светлых фильмов, драмы выйдут ближе к зиме
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в отечественный прокат с открытием кинотеатров выйдут "светлые и простые фильмы", а тяжелые драмы отложат до... РИА Новости, 22.07.2020
2020-07-22T20:09
2020-07-22T20:09
культура
ольга любимова
кино и сериалы
новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ольга любимова, кино и сериалы, новости культуры
КАЛУГА, 22 июл - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в отечественный прокат с открытием кинотеатров выйдут "светлые и простые фильмы", а тяжелые драмы отложат до зимы 2021 года.
"Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам. Но я знаю, что есть продюсеры, которые самостоятельно принимают решение и говорят, что они выйдут следующей весной, а сейчас они сделают акцент на светлых и простых фильмах, потому что мы прекрасно понимаем, что те молодые ребята, которым специфика с коронавирусом позволяет первыми прийти в кинозалы, конечно, им хочется простого общения, свиданий в кино. Поэтому, я думаю, что с драмами мы будем знакомиться уже ближе к зиме 2021 года", - сказала министр культуры.
По ее словам, продюсеры, которые откроют своими релизами российские кинотеатры, получат поддержку министерства.
"Параллельно более глубокие меры на ближайшие 3-6 месяцев мы прорабатываем совместно с Фондом кино. Когда все отработаем и обсудим вместе с Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, вместе с продюсерами, дистрибьюторами, киносетями, тогда, конечно, мы выйдем в открытое поле и расскажем обо всем комплексе мер поддержки наших киносетей и продюсеров", - добавила она.